محمد الفلاح - حدث تاريخي.. خطاب الرئيس الأمريكي بإشراف نسائي

الخميس 29 أبريل 2021

لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة، بات خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الكونجرس، الأربعاء، بإشراف العنصر النسائي بالكامل.



ووقف الرئيس جو بايدن، محاطا بأقوى ثاني وثالث شخصية في سلم السلطة الأمريكية، وهن نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ووفقا للبروتوكول، دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس لانطلاق الإجراءات، وقامت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتقديم السيد بايدن رسميا إلى الكونجرس كرئيس للبلاد لأول مرة.

وجاءت لحظة وصول هاريس وبيلوسي للقمة، استكمالا لمسيرة عائلتيهما، فأحدهما ابنة عمدة مدينة كبيرة سابق، والأخرى ابنة ناشطين في مجال الحقوق المدنية.

وقد تعزز ليلة الأربعاء مكانة المرأتين في التاريخ الأمريكي، لكنها بالتأكيد لن تكون الليلة الأخيرة لهما في قمة هرم السلطة.