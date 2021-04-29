شكرا لقرائتكم خبر عن كسل العين عند الأطفال.. تعرف على علامات وأسباب الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين الكسولة هى حالة يكون فيها تطور غير طبيعى للرؤية، ومن المعروف أنه أحد الأسباب الرئيسية لضعف الرؤية بين الأطفال، وحالة العين الكسولة خطيرة وتحتاج إلى علاج فى الوقت المناسب، حيث إنها سوف تؤثر على وظائف الدماغ، لأن كل ما يراه طفلك من خلال تلك العين لا يلتقطه المخ بشكل صحيح، ما قد يضر بشكل دائم برؤية الطفل، بحسب موقع "only my health".

أسباب كسل العين: اختلال التوازن العضلى:يعد ضعف عضلات العين سببًا شائعا، إما أن تتحول العين أو تتقاطع للداخل فى النهاية، ولا يتحقق التناظر فى الرؤية.

الجفن المتدلى:عندما يتسبب الجفن المترهل المتدلي في انسداد الجفن للبصر، ويعرف أيضًا باسم تدلي الجفون.



كسل العين

أخطاء الانكسار:في كثير من الأحيان يكون تركيز إحدى العينين أفضل من الأخرى، ما قد يجعل العين الأخرى ذات بعد نظر أو قصر نظر، يركز الدماغ الذي يحاول تفسير صورة ضبابية وواضحة أكثر على الصورة الواضحة، متجاهلاً الصورة الباهتة، وتضعف رؤية العيون المشوشة أكثر إذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك.

الحول:عندما تكون المحاذاة في العين مفقودة، لا يمكن تركيز العينين معًا على صورة، ما يؤدى إلى تكوين صورة مزدوجة.

علامات العين الكسولة التي يجب أن تبحث عنها عند الأطفال

الحول المتكرر:يجب ملاحظة ذلك أكثر في يوم مشمس، عندما يغلق الطفل إحدى عينيه أو يغمض عينًا واحدة، فقد يشير ذلك إلى ضعف في إحدى العينين.