شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب حساسية الأسنان وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الأسنان هى تآكل الطبقة الواقية حول الأسنان (المينا)، ووفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية تغطى المينا الأسنان بينما منطقة الجذور تحت خط اللثة مغطاة بطبقة واقية أخرى تعرف باسم الملاط، لكن أسفل المينا والملاط يوجد العاج وهو أقل كثافة من الطبقات الواقية الأخرى، وخلال التقرير التالى نتحدث عن أسباب و الوقاية وعلاج ، وفقاً لموقع "girliciousbeauty".

فى حين أن هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تسبب الحساسية، فهذه هي الأكثر شيوعًا: المينا البالية من فرشاة أسنان صلبة أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتآكل الأسنان نتيجة المشروبات شديدة الحموضة، وتسوس الأسنان والحشوات المتسربة، وانحسار اللثة التى تترك سطح الجذر مفتوحًا بشكل خطير، وطحن أسنانك فى نومك، وتعتبر حساسية ما بعد علاج الأسنان شائعة، لكنها لا تدوم طويلاً.