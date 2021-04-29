شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. تغييرات تحدث فى صوتك عند الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا، زادت وتوسعت قائمة الأعراض والمضاعفات، ومن المهم ملاحظة كل الأعراض، خفيفة أو شديدة، للكشف عن الفيروس في مرحلة مبكرة ومعالجته دون تعريض حياتك وحياة الآخرين للخطر، وبينما تظل الحمى والسعال وضعف حاسة الشم والتذوق من أكثر الأعراض انتشارًا لدى مرضى كورونا، ظهرت أعراض جديدة لفيروس كورونا منها تغيرات الصوت، وذلك وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تأثير فيروس كورونا على الصوت

وفقًا للبيانات التى قدمها تطبيق دراسة أعراض كوفيد19، أبلغ الأشخاص عن تغييرات في أصواتهم نتيجة لفيروس كورونا، وأظهرت بيانات من ملايين المساهمين فى التطبيق أن الصوت الأجش يمكن أن يكون أحد أعراض كورونا.

ووفقًا لفريق الباحثين وراء التطبيق، فإن الصوت الخشن هو عرض غير عادى لكورونا لكن لا يمكن التغاضى عنه، حيث أبلغ العديد من الطاقم الطبي في المملكة المتحدة عن تعرضهم لصوت أجش بعد ظهور المرض.

فى حين أن الصوت الخشن هو تغيير أساسي في صوتك، إلا أنه قد يختلف من شخص لآخر قد يجد البعض أن صوتهم يصبح مزعجًا وخشنًا، بينما قد يكون لدى البعض الآخر صوت أكثر خشونة أو نبرة صوت مختلفة، وفقًا للدراسة.

ووفقًا للباحثين "نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على أنسجة جهازنا التنفسى الذى ينتمى إليه صندوق الصوت (الحنجرة)".

وأضافوا "على الرغم من أنه ليس مؤشرًا قويًا بشكل خاص على كورونا ، إذا كان لديك صوت أجش غير مفسر نعتقد أنه يجب عليك إجراء اختبار كورونا للتأكد فقط".

إذا استمرت هذه الأعراض أو ساءت وواجهت أي علامات أخرى لكورونا معها فمن الضروري أن تخضع للاختبار.

وحتى ذلك الحين اعزل نفسك ولا تتواصل مع أي شخص، ارتدِ قناعًا مُجهزًا جيدًا لأنه قد يحتوي على انتشار الفيروس في الداخل.

بصرف النظر عن ذلك الغرغرة بالماء الفاتر وتجنب شرب أو أكل أي شيء بارد والحفاظ على رطوبتك والعلاجات العشبية لتخفيف آلام الحلق تساعد فى العلاج.

احترس من أعراض كورونا الشائعة أيضًا

إلى جانب العلامات غير المعتادة لكورونا، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا التي يجب أن تنتبه لها.

- الحمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

- عدوى الجهاز الهضمي