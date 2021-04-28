شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من حساسية الغبار؟ تعرف على أبرز أعراضها و3 طرق منزلية للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف ردود الفعل التحسسية للأشخاص خلال المواسم على مدار العام، خاصة الموسم الذى تنتشر فيها الأتربة والغبار وتكون مزعجة للغاية، ويعانى البعض من العطس والسعال من الغبار أو الحشرات، ووفقا لموقعonly my health كل موسم يجلب معه قائمة لمسببات الحساسية، ويمكن أن يؤدى كل تغيير فى الموسم إلى ظهور مجموعة من الأعراض بما فى ذلك الحكة والسعال الذى لا يمكن السيطرة عليه.

ومن أبرز العلامات الرئيسية للحساسية الغبار

1 العيون الحمراء .

2 والحكة .

3 والعطس .

4 سيلان الأنف.

5 السعال والحكة وصعوبة التنفس.



احمرار العين

أبرز العلاجات المنزلية لحساسية الغبار1- العسل

العسل من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من حساسية الغبار. عندما تستهلك العسل بشكل منتظم، فإنك تعرض جسمك لكميات قليلة جدًا من حبوب اللقاح بانتظام، ما يجعل جسمك أقل حساسية تجاه حساسية الغبار خلال فترة زمنية محددة.

2- الحمضيات

علاج منزلى آخر لعلاج أعراض حساسية الغبار هو تناول ثمار الحمضيات الفواكه الحمضية مثل البرتقال والأناناس والعنب والليمون لما لها خصائص لعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسى مثل التهاب الشعب الهوائية والربو، حتى الخضراوات البرتقالية مثل القرع مليئة بمضادات الأكسدة التى تساعد فى وظائف الرئة وتساعد فى علاج السعال كما أنه يحتوى على فيتامين سى المعروف بمكافحة الحساسية والالتهابات.

3- شاى النعناع

يمكنك صنع شاى النعناع الساخن فى المنزل وشربه طوال اليوم، ويمكنك أيضًا إضافة النعناع أو أوراق النعناع وصنع مشروب لذيذ مثل عصير الليمون، والنعناع هو عنصر شائع يستخدم فى معاجين الأسنان، والبلسم، والمشروبات، والعلكة، وما إلى ذلك والنعناع له خصائص مضادة للالتهابات ومزيل للاحتقان، إلى جانب المنثول الذى يمكنه علاج العطس والصفير بشكل طبيعي، ويمكنك أن تقول وداعًا لسيلان الأنف بعد كوبين من شاى النعناع.