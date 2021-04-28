البرلمان التركي يقر تشكيل لجنتي صداقة مع مصر وليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذ البرلمان التركي خطوة جديدة في سبيل التقارب مع مصر، وتم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره، الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، حيث تم التصويت على القرار بالإجماع، تزامنًا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل.

كذلك أعلن البرلمان التركي، الأربعاء أيضاً وبالإجماع، الموافقة على مذكرة تشكيل لجنة صداقة من البرلمان الليبي.

وقدم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، مؤخرًا، إلى لجنة المقترحات التشريعية في البرلمان، مقترحًا بإعداد لجنتي صداقة بين تركيا ومصر، وكذلك ليبيا

وكانت تركيا قد ألغت لجنة الصداقة مع البرلمان المصري عقب تدهور العلاقات بين البلدين.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع مصري تركي مرتقب بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.

ومؤخرا قال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا الدولة التي تسعى أنقرة إلى الحفاظ على نفوذها فيها.

ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة بسبب ملفات عدة، أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.