شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى: قلبك فى خطر إذا لاحظت هذه الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة القلب من أهم الأشياء التى تضمن لك حياة سليمة وصحية، لا شك أنك تعرف أن أمراض القلب انتشرت هذه الأيام بين الكبير والصغير فحتى الشباب يمكنهم أن يعانوا من أمراض القلب المختلفة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) هناك بعض التحذيرات الجسدية من أن صحة قلبك قد تكون فى مشكلة على المدى الطويل، وقد يكون قلبك فى خطر إذا لاحظت النمو الأصفر على الجلد الذى يسمى "الورم الأصفر" علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.





يحذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن الحفاظ على مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في مجرى الدم تحت السيطرة يعد خطوة مهمة في الحفاظ على صحة القلب، خاصة في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية ، فإن وجود كميات عالية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وهو الكوليسترول "الضار" مقابل كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "الجيد" لا يأتي عادةً بأعراض ويجب مراقبته من خلال اختبارات الدم المنتظمة.

لكن الوكالة تحذر من أن التحذيرات الجسدية من ارتفاع الكوليسترول تظهر على الجسم في بعض الحالات، ويصاب بعض الأشخاص بنمو صفراء على جلدهم يسمى الورم الأصفر، وهي رواسب غنية بالكوليسترول، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالورم الأصفر من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

تظهر النتوءات عادةً في أجزاء معينة من الجسم

وفقًا لمستشفى Mount Sinai بنيويورك، فإن الورم الأصفر عبارة عن نتوءات على الجلد يمكن أن يتراوح قطرها من أقل من سنتيمتر إلى أكثر من ثلاث بوصات، ويمكن أن تظهر الآفات في أي مكان من الجسم، لكن عادة ما يتم رصدها على المرفقين أو المفاصل أو الأوتار أو الركبتين أو اليدين أو القدمين أو الأرداف، إذا كانوا في العين ، يطلق عليها Xanthelasma.