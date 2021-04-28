بعد انخفاض إصابات كورونا.. الأردن يلغي حظر التجول أيام الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة الأردنية، الأربعاء، إلغاء حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من بعد غد، إثر انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، خلال مؤتمر صحفي إنه "تقرر وقف العمل بحظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من يوم من بعد غد الجمعة".

وأوضح دودين، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن "هذا القرار أتخذ استجابة لمطالب 95 نائبًا بالتخفيف من الإجراءات الحالية على المواطنين".



كما سيتم السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأضاف دودين أن "هذا أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي وظهور متحورات آخرها الهندي الذي بدأ بالانتشار في العديد من دول العالم".

من جهته، أكد وزير الصحة فراس هواري أن "القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جدا"، داعيا الأردنيين إلى التسجيل على المنصة الحكومية من أجل أخذ اللقاحات.

وقال: "نحن نهدف الى الوصول الى تطعيم 100 ألف شخص يوميا".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت الأربعاء 1910 إصابات و47 وفاة بعد أن كانت بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي ووصلت الى أكثر من 9 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس/ آذار.

وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 708 آلاف إصابة بفيروس كورونا و8754 وفاة.