شكرا لقرائتكم أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة.. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعاني الكثيرون من النسيان، الذي قد يضعهم في كثير من الأحيان في مواقف محرجة، أمام الزملاء والمعارف والأصدقاء.

والنسيان مشكلة لا ترتبط بالسن، وليست حكراً على كبار السن فقط، بل إن أي شخص معرض لأن يعاني من نسيان أشياء أو أحداث حدثت للتو أو من فترة قصيرة، مما يسبب إزعاجاً كبيراً.

ويعاني البعض من صعوبة تذكر أسماء الأشخاص وتواريخ أحداث معينة وأماكن الأشياء وغيرها، وربما يكون السبب هو التوتر أو الإرهاق أو قلة النوم وغيرها من الأسباب.

تعبيرية

ومن المؤكد أن اتباع نظام غذائي صحي، وتناول أطعمة ومشروبات معينة يمكن أن يساعد على تحسين وظائف المخ وتنشيط الذاكرة، بحسب الأطباء وخبراء التغذية.

وقد وضع موقع "ميديكال إكسبريس" Medical Express روشتة من 5 أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة ومحاربة النسيان.

البيض

1) البيض

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ ومنها فيتامين B6 وB12 والفولات والكولين، حيث يساعد الكولين الجسم بإنتاج الأسيتيل وهي النواقل العصبية التي تعمل على تنظيم المزاج وتنشيط الذاكرة، ويتركز الكولين بشكل أساسي فى صفار البيض.

خضروات

2) الخضراوات

ينصح الخبراء بتناول كميات كبيرة من الخضراوات خاصة ذات اللون الأخضر والتي تساعد فى تقليل خطر تضرر الدماغ وتراجع الذاكرة، مثل البروكلي والكرنب والفلفل الرومي والسبانخ، حيث أنها مفيدة جدًا للذاكرة.

سمك السالمون

3) الأسماك الدهنية

تناول الأسماك مثل السالمون والسردين مهم جدًا لتنشيط الذاكرة ومكافحة النسيان نظرًا لاحتوائها على أوميغا-3 التي تُعزز وظائف المخ بما يساعد في تنشيط الذاكرة وعدم النسيان، حيث ينصح بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعيا.

مكسرات

4) المكسرات

تعد المكسرات مصدرا مهما لفيتامين H، وهو أحد مضادات الأكسدة ويساعد في تقليل القصور الإدراكي الذي يحدث مع تقدم العمر، حيث أثبتت دراسات أجريت عام 2016 أن اللوز أحد أشهر أنواع المكسرات، ويعمل على تنشيط الذاكرة بشكل ملحوظ.

التوت

5) التوت

تشير العديد من الدراسات إلى قدرة التوت على تعزيز الذاكرة وتجنب النسيان نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.