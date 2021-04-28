شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحليل اللازم للكشف عن الإصابة بورم فى الغدد الكظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس اختبار الكاتيكولامينات كمية هرمونات الأدرينالين والنورادرينالين والدوبامين فى الدم، وتتكون هذه الكاتيكولامينات من الأنسجة العصبية والدماغ والغدد الكظرية، تساعد الكاتيكولامينات الجسم على الاستجابة للتوتر أو الخوف، وهذا التحليل يساعد فى اكتشاف أورام الغدد الكظرية، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الكاتيكولامينات، وفقاً لموقع "healthlinkbc".

تصنع الغدد الكظرية كميات كبيرة من الكاتيكولامينات كرد فعل للتوتر، والكاتيكولامينات الرئيسية هي الإبينفرين (الأدرينالين) والنورادرينالين والدوبامين.

ويزيد الكاتيكولامينات من معدل ضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس وقوة العضلات واليقظة العقلية كما أنها تقلل من كمية الدم التي تذهب إلى الجلد والأمعاء وتزيد من وصول الدم إلى الأعضاء الرئيسية، مثل الدماغ والقلب والكلى.

ويمكن لبعض الأورام النادرة (مثل ورم القواتم) أن تزيد من كمية الكاتيكولامينات فى الدم، ويؤدى هذا إلى ارتفاع ضغط الدم، والتعرق المفرط، والصداع، وسرعة ضربات القلب (الخفقان)، والرعشة.

أسباب إجراء تحليل الكاتيكولامينات في الدم

يتم إجراء اختبار الكاتيكولامين للمساعدة في تشخيص ورم في الغدد الكظرية يسمى ورم القواتم.

يمكن أن تتغير مستويات الكاتيكولامين في الدم بسرعة، لذلك قد يكون من الصعب العثور على قيم عالية في عينة دم واحدة، لكن يمكن العثور على مركب خاص metanephrine ، في الدم ، ما قد يعني وجود ورم القواتم.

قد يرغب الأطباء في إجراء اختبار للبول يقيس مستويات الكاتيكولامين على مدار 24 ساعة.

الاستعداد لتحليل الكاتيكولامينات في الدم

قد يُطلب منك الطبيب تجنب ما يلى لمدة يومين إلى ثلاثة أيام قبل إجراء هذا الاختبار:

- الكافيين مثل القهوة والشاى والكاكاو والشيكولاته

- الأمينات وتوجد فى الموز والجوز والأفوكادو والفول والجبن.

- أي أطعمة أو سوائل تحتوي على الفانيليا

- العرقسوس

- الأسبرين

قد يُطلب منك عدم تناول أو شرب أى شىء لمدة 10 ساعات قبل هذا الاختبار ولا تستخدم التبغ لمدة 4 ساعات قبل فحص الدم.

وقد يطلب منك طبيبك إيقاف بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم ، قبل الاختبار لا تتناول علاجات البرد أو الحساسية ، بما في ذلك الأسبرين، أو حبوب الريجيم بدون وصفة طبية لمدة أسبوعين قبل الاختبار.