السعودية تحذر من استمرار ارتفاع حالات كورونا النشطة والحرجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا المستجد لاتزال مستمرة في الارتفاع.

وحثت الوزارة الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي (867) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة, كما تم إجراء (66185) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).