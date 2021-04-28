روسيا تسجل أقل إصابات يومية بكورونا منذ سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا الاتحادية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولأول مرة يتم تسجيل إصابات في روسيا تحت عتبة الـ8 آلاف حالة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك بتسجيلها 7848 إصابة مقارنة بيوم أمس الذي شهد 8053 حالة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 4 ملايين و787 ألفا و 273 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضا طفيفا بتسجيلها 387 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 392 حالة في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 109 آلاف و367 حالة وفاة.