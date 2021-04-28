تونس تشدد إجراءات الحجر الصحي لوقف انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في تونس، تشديد إجراءات الحجر الصحي لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، إن الوضع الوبائي خطير جدا في تونس وفق المؤشرات التي وصلت إلى مرحلة "الإنذار المرتفع جدا".

وأكدت امتلاء الأقسام من المصابين بالفيروس وبلوغ الوفيات والإصابات مستويات عالية أنهكت المنظومة الصحية.

وأقرت اللجنة التونسية لمكافحة كورونا بتونس، الأربعاء، الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج وإجراء تحليل لكشف الفيروس بين اليومين الخامس والسابع.

كما أقرت السلطات التونسية، الأربعاء، إعداد قانون طوارئ صحية وعرضه على البرلمان، مع مواصلة تعليق دروس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومواصلة التعليم عن بعد بالجامعات.

وقال بن علية إن مشروع قانون الطوارئ الصحية سيساعد على تطبيق الإجراءات خصوصا الحد من التنقل بين المدن والمحافظات وغلق المناطق الموبوءة.

يشار إلى أن تونس تعيش موجة ثالثة من فيروس كورونا الذي حصد منذ ظهور أول حالة في شهر مارس/آذار 2020، 10444حالة وفاة، وإصابة 303 آلاف بالفيروس.

وقد حذرت دوائر طبية في تصريحات إعلامية من خطورة ارتفاع وتيرة العدوى وعجز المستشفيات عن استيعاب المرضى، وذلك أمام بلوغ أسرّة الإنعاش طاقتها القصوى.