وزير الصحة السوداني: نواجه أزمة حادة في الأدوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، إن بلاده تواجه أزمة حادة في قطاع الأدوية.

وأتت تصريحات الوزير خلال مخاطبته ورشة عمل حول الوفرة الدوائية في السودان "التحديات والحلول" التي انطلقت في مقر الإمدادات الطبية "الجهاز الحكومي المعني بتوفير الدواء".



وأوضح النجيب أن "أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات لأن نتائجها تؤدي لموت المرضى".





وأعلن فتح اعتمادات في بنك الخرطوم لشراء الدواء وتحرك الجهات المسؤولة الآن لتفادي حدوث أي انقطاع في الدواء مستقبلًا خاصة مستوردي الأدوية".

وأعرب وزير الصحة السوداني عن أمله أن تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية.





وفي منتصف أبريل الجاري، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن نسبة توافر الأدوية الأساسية في البلاد تبلغ 40%، الأمر الذي يعكس فجوة كبيرة قدرها 60%.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة اتخذت جملة من التدابير لحل أزمة الدواء في إطار تحركات عاجلة تقودها القطاعات المعنية في مجلس الوزراء السوداني لتغطية العجز بالإمداد الدوائي.