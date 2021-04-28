مؤسس "بايونتيك" يكشف مدى فاعلية اللقاح ضد سلالة كورونا الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مؤسس مختبرات بايونتيك ومديرها، أوجور شاهين، الأربعاء، إنه "واثق" من فاعلية اللقاح ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

وأضاف شاهين، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "رغم أن الاختبارات ما زالت جارية، فإن المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين".

وتم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأضاف شاهين أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك".

وأوضح أن شركة بايونتيك اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".

وأعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل والتي أصبحت رائدة عالميًا في التحصين، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيحصل قريبًا على موافقة السلطات الصحية الصينية.

وأوضح: "لا تزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عنها" و"من المحتمل جدًا الحصول على تصريح بحلول يوليو/ تموز".

وأعرب عن تأييده لتخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن "لا ينبغي أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة" حتى لا يحصل تباين يثير استياء الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا.

واعتبر شاهين أنه عندما يتم تطعيم 50 إلى 60% من الأوروبيين بحلول نهاية مايو/ أيار أو خلال يونيو/ حزيران فإن مثل هذا التخفيف "المنطقي علميًا" سوف "يمتد إلى جزء كبير من السكان".