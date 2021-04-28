مستشار السيسي يحذر: مصر قد تضطر للإغلاق في هذه الحالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، المواطنين من عدم الالتزام بالقيود المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى" والفضائية المصرية، أنه إذا لم يلتزم الشعب بالإجراءات ستضطر الدولة للإغلاق.

وكشف عن أن الدولة حريصة بشكل كبير على عمل توازن دقيق بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر لإجراءات جديدة سيتم اتخاذها على الفور.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ضرورة الالتزام الشديد من قبل المواطنين حتى لا تضطر الدولة للجوء إلى الإغلاق، مؤكدا أنّه كلما تزايدت الأعداد زاد الضغط على القطاع الطبي وازدادت المعاناة.

وحذّر محمد عوض تاج الدين من الإصابة بفيروس كورونا، لما يعانيه المريض بعد الإصابة، فالوقاية تغني عن العلاج، مؤكدا أنّه لا توجد أي مشكلة مالية لتمويل الحصول على اللقاحات.

وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة، الإثنين. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ 8 يناير/كانون الثاني عندما رصدت 1001 إصابة.



