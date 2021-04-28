شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسفورد للأعمال» تسلط الضوء على التطور الرقمي وتعزيز خدمات الاتصالات بمصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مجموعة أكسفورد للأعمال من خلال التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بإنتاج فيديو يتناول تطورات التحول الرقمي في مصر وجهود الدولة نحو تعزيز خدمات الاتصالات من خلال رفع كفاءة البنية التحتية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

ويحمل الفيديو عنوان فرص النمو في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

وتعد فيديوهات «النمو والتعافي» إضافة جديدة إلى مجموعة الأدوات البحثية التي تصدرها مجموعة أكسفورد للأعمال، حيث توفر تلك السلسلة أهم المعلومات حول أحدث التطورات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وآفاق النمو المستقبلي، فيما يتجه الاقتصاد العالمي نحو التعافي.

وسيكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر محور تقرير «خارطة الطريق للتعافي من أثار جائحة الكورونا» الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال.

ويشمل التقرير دراسة حالة عن تجربة المصرية للاتصالات خلال تلك الجائحة. ويوفر التقرير الذي أعده فريق من الباحثين والمحررين الإقليميين المتخصصين في دراسة الأعمال في الأسواق الناشئة، تحليلات عميقة لتأثيرات الجائحة على القطاعات الاقتصادية ومناخ الاستثمار بالاعتماد على الرؤى الثاقبة لمجموعة من الخبراء وقادة الأعمال

كذلك يتناول الفيديو دور مصر كمحور رقمي رئيسي في المنطقة وخططها لتطوير البنية التحتية للاتصالات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات

ويوضح الفيديو: «يتضمن هذا التطور بناء محطات إنزال جديدة للكابلات البحرية، ومسارات أرضية جديدة عبر البلاد بالإضافة إلى بناء كابلات بحرية جديدة، ويأتي ذلك بهدف توفير المزيد من السعات من خلال التعددية الشبكية وتوفير مسارات بديلة لعبور البيانات»، كما يتطرق الفيديو أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر مع بداية الجائحة لضمان الحفاظ على التواصل الرقمي

وعلاوة على ذلك، يتناول الفيديو جهود الدولة لدمج ورقمنة البنية التحتية داخل مصر، والتوسع في خدمات مراكز البيانات من خلال زيادة الاستثمارات عن طريق جذب كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال وتعزيز النشاط في السوق المحلية.

وتعليقًا على إطلاق الفيديو، أشار مارك أندريه دي بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، إلى أن فيديوهات «النمو والتعافي» تعد إضافة في الوقت المناسب وبشكل خاص إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة، نظراً لأثار جائحة كورونا وصداها على مستوى الاقتصاد العالمي.

وقال: «ندرك الآن أكثر من أي وقت مضى، أن المستثمرين يبحثون عن معلومات موثوقة وحديثة عن السوق مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم الوضوح والتغيير المستمر. وكما جرت العادة ومن خلال منصتنا العالمية للبث ومن خلال مدونات المحررين، ستوفر فيديوهات «النمو والتعافي» الخاصة بـمجموعة أكسفورد للأعمال مجموعة من الحقائق والأرقام الأساسية عن أحدث التطورات في كثير من القطاعات داخل الأسواق السريعة النمو التي نقوم بتغطيتها، وستكون بمثابة تكملة قيّمة لتقاريرنا المتعمقة».

ومن المقرر أن يتبع الفيديو خلال الأسابيع المقبلة إطلاق التقرير الخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث ستشكل تلك الخطوة جزءًا من سلسلة التقارير المتخصصة التي تقوم بإنتاجها مجموعة أكسفورد للأعمال حالياً بالتعاون مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى ذات الصلة، مثل مجموعة من المقالات والمقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.