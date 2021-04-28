أسباب اختناق الجنين أثناء الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:36 مساءً -

اختناق الولادة هو فشل تنفس حديثي الولادة، وتحدث هذه الحالة نتيجة عدم تلقي الطفل كمية كافية من الأكسجين قبل الولادة أو خلالها أو بعدها، وتسمّى بحالة الاختناق الولادي أيضًا، وتُعدّ من حالات الطوارئ، وتؤدي إلى الإصابة بحالة تسمى نقص التأكسج (انخفاض نسبة تغذية الدماغ والأنسجة بالأكسجين) وتلف الدماغ، أو موت الطفل إذا لم يُجرَ التعامل مع هذه الحالة بشكل جيد..مع الدكتور عبد الحميد الكيال أستاذ أمراض النساء والتوليد للشرح والتوضيح

تنفس حديثي الولادة

يتنفس الوليد بشكل جيد...في غضون دقيقة واحدة من الولادة

يبدأ حديثو الولادة بالتنفس دون مساعدة، وعادةً ما يبكي حديثو الولادة بعد الولادة مباشرة، وفي غضون دقيقة واحدة من الولادة يتنفس الوليد بشكل جيد

وتُشخَّص إصابة الوليد بالاختناق الولادي إذا لم يستطع البدء بالتنفس والحفاظ عليه بشكل مستمر

وعادةً ما يكون لدى حديثي الولادة تناسق عضلي جيد بعد الولادة، وتكون لديهم القدرة على تحريك الذراعين والساقين، لكن عند إصابته بالاختناق الولادي فإنه لا يكون قادرًا على تحريك أطرافه

المتابعة الطبية قبل الولادة

مع اقتراب لحظات الولادة تنتاب الأم مشاعر متناقضة، ما بين الفرحة واللهفة لرؤية مولودها وما بين الخوف والقلق من آلام الولادة والخوف على صحة المولود

وذلك بسبب ما يتوارد على الآذان من مشكلات قد يتعرض لها المواليد خلال الولادة أو بعدها مباشرة..

تفيد المتابعة الطبية للأم خلال فترة الحمل وخاصة الفترات الأخيرة قبل الولادة في دراسة طبيعة جسم الأم وتحديد عملية الولادة المناسبة لها

لذا يجب اختيار اللجوء إلى العملية القيصرية من البداية إذا كانت الحالة تنذر باحتمالية إصابة المولود بالاختناق

أسباب اختناق الجنين

حالة اختناق الجنين بسبب ضيق الحوض عند الأم

تحدث حالة الاختناق بسبب اضطرابات في الجهاز التنفسي للمولود ونقص الأكسجين ، وقد تحدث قبل الولادة أو خلالها أو بعدها وترجع هذه الحالة إلى صغر حجم الطفل بالنسبة إلى عمره داخل الرحم

زيادة فترة الحمل لفترة أطول من المعتاد..قصور في وظائف المشيمة

ضيق الحوض عند الأم..انخفاض ضغط الأم خلال الولادة

التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين عند ولادته..الضغط الكبير على رأس الجنين

حالة الاختناق الولادي أثناء الولادة

امتداد الولادة أو صعوبتها أحد اسباب اختناق الجنين

تنجم الإصابة بالاختناق الولادي عن أي سبب يؤثر في قدرة الطفل على تنفس الأكسجين، وتحدث حالة الاختناق الولادي نتيجة الأسباب التالية

انسداد مجاري التنفس لدى الطفل

إصابة الطفل بـفقر الدم (الأنيميا)، مما يعني أنّ خلايا الدم الحمراء لدى الطفل لا تحمل كميات كافية من الأكسجين

امتداد الولادة أو صعوبتها، عدم حصول الأم على كمية كافية من الأكسجين قبل الولادة أو خلالها

الارتفاع الشديد في ضغط دم الأم أو انخفاضه خلال الولادة. إصابة الأم أو الطفل بالعدوى

انفصال المشيمة عن الرحم بشكل سريع، مما يسبب نقص الأكسجين. التفاف الحبل السري حول الطفل

أعراض الاختناق الولادي

الاختناق الشديد يسبب توقف القلب والوفاة

ضعف النبض. شحوب الوجه أو ميله إلى اللون الأزرق. حدوث التشنجات وعدم الحركة بشكل طبيعي

الانخفاضات المتكررة لتخطيط دقات قلب الجنين والتي تُسجل خلال الولادة، ما يدل على نقص الأكسجين لدى الجنين

ويمكن أن يسبب الاختناق الشديد توقف القلب والوفاة، إلا إذا تم التدخل سريعًا لإنقاذ المولود وإمداده بالتنفس الصناعي ونقل المولود إلى وحدة العناية المركزية

عدم تنفس الطفل، أو التنفس الضعيف، تحول لون جلد الطفل إلى الأزرق أو الرمادي، أو عندما يكون لون الجلد فاتحًا أكثر من الطبيعي

انخفاض معدل ضربات القلب. ضعف تناسق العضلات. ردود الفعل الضعيفة للطفل

ارتفاع مستوى الأحماض في الدم (التأكسج). السائل الأمينوسي المختلط بالعقي (أول براز للطفل). التشنجات

علاج الاختناق الولادي

يعالج الاختناق الولادي من خلال إنعاش القلب والرئتين، بالأجهزة ومعدات الإنعاش التي تُستخدم عندما لا يتنفس الوليد بشكل جيد أثناء الولادة

وإذا فشل تحفيز بدء التنفس لدى الطفل يلجأ الطبيب إلى إنعاش الطفل، لكن قد يقرر شفط حلق الطفل بقسطرة قبل البدء بالإنعاش

وإذا لم تنجح القسطرة وتنظيف الحلق في بدء التنفس المستمر والطبيعي للطفل؛ فقد يُستخدم قناع الأكسجين للطفل

وإذا فشل التنفس لدى الطفل بعد هذه الإجراءات تكون هناك حاجة إلى إجراء التنفس الاصطناعي.

وعند فشل الرضيع في التنفس عند وضع قناع الأكسجين على وجهه فقد تكون هناك حاجة إلى إدخال أنبوب إلى القصبة الهوائية للرضيع، ومن ثم يوصل الطفل بجهاز الإنعاش

يُعطى الطفل الأدرينالين لزيادة نبض القلب

وكلما كان اختناق الطفل أشد استغرق وقتًا أطول قبل أن يبدأ الرضيع في التنفس بشكل طبيعي.

وإذا لم يتنفس الطفل على الرغم من التهوية الكافية، أو إذا بقي معدل ضربات القلب أقل من 80 نبضة في الدقيقة يُجري الطبيب التدليك القلبي الخارجي للطفل

ويعطى الطفل الأدرينالين لزيادة نبض القلب، وبمجرد أن يبدأ الرضيع بالتنفس يُنقل إلى الحضانة للمراقبة وإجراء تقييمه

ذلك من خلال مراقبة درجة الحرارة، والنبض، ومعدل التنفس، واللون، ويجرى فحص مستويات الجلوكوز في الدم لمدة أربع ساعات على الأقل

وقد تشمل طرق علاج الاختناق الولادي.. إعطاء الأم كميات إضافية من الأكسجين قبل الولادة