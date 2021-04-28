نصائح كثيرة للحامل..في شهرها التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:36 مساءً -

لقد وصلت إلى الشهر التاسع..الأخير من حملك، وتثاقل جسدك وغمرك الفضول لرؤية جنينك بين يديك بعدما تعبت من فترة حملك الطويلة، لكن عليك ألا تهملي طبيعة المرحلة التي وصلت لها، فهناك مرحلة مهمة قادمة بانتظارك..الولادة فالرضاعة، تتطلب من جسمك أن يكون مستعداً..معنا خبيرة التغذية نهى ياسين أخصائية التغذية العلاجية للنصح والإرشاد

تعتبر فترة ما قبل الولادة من الفترات الهامة في حياة الأم والجنين، ولها تأثير كبير على صحة الجنين ووزنه

يُنصح في هذا الشهر بحضور حصص أو دورات ما قبل الولادة مع الزوج للحصول على جميع المعلومات حول الولادة والمخاض، وطرق العناية بالطفل

وقد يُقدّر الطبيب وزن الجنين المتوقع عند الولادة عبر التصوير بالموجات فوق خلال هذه الزيارات، كما يمكنك الاستفسار عن المعلومات الصحيّة

وعليها الالتزام بزيارة الطبيب بحسب المواعيد المحدّدة خلال الشهر التاسع، وفي العادة يُقرر الطبيب زيارته مرة في الأسبوع

تمرّ المرأة الحامل بالعديد من التقلبات المزاجيّة والتغيرات الجسديّة في الشهر التاسع من الحمل

البعد عن ارتداء الملابس الضيقة والأحزمة الضاغطة والكعب العالي، فهي

وتجنب الأشغال الشاقة وحمل الأشياء الثقيلة أو القيام بحركات عنيفة، فقد يؤدي ذلك إلى خلل غير متوقع

تجنب الأغذية المحتوية على دهون مشبعة والوجبات السريعة بشكل عام، مع

مع تجنب تناول الشاي والقهوة والفلفل والبصل والبهارات في الأطعمة ؛ نظرا لأنها مهيجة للجهاز الهضمي ومؤثرة على الأعصاب ومضرة بالحمل

تناول ما يوازي 4 أكواب من الحليب أو اللبن الزبادي يومياً

التغذية تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الأم و الجنين في كل مراحل الحمل ، وتزداد أهمية التغذية في الشهر التاسع لأن الأم تحتاج إلى عدد من العنصر الغذائية و الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم و الحديد وفيتامين د

يمكن ممارسة بعض التمارين التي تساعد على الولادة ويفضل استشارة الطبيب قبل تنفيذها ،مثل تمارين كيجل والركوع و القرفصاء

محاولة تجنب أي أمور تسبب التوتر وتخلق نوعا من الضغوط النفسية، وممارسة تمارين التنفس والتأمل تساعد في التغلب على ذلك

التقليل من مشروبات الكافين و الابتعاد عن المدخنين من أهم النصائح لاجتياز الشهر التاسع من الحمل بسلام

على الحامل أن تمتنع عن تناول الأطعمة الدسمة والمالحة و المصنعة والأطعمة المحلاة والمشروبات الغازية و السكرية

شرب السوائل الكافية مهم للأم الحامل ويفضل التركيز على العصائر الطازجة الغير محلاة وعلى الأعشاب المفيدة للأم الحامل مثل الزنجبيل و البابونج.

مع الحرص على حضور الدورات التثقيفية حول الولادة والمخاض...و ممارسة تمارين وتقنيات التنفّس والتدرّب عليها لأهميّتها خلال عمليّة الولادة الطبيعيّة.

الحرص على وضع حزام الأمان عند ركوب السيارة، تجنّب التوتّر والإجهاد، الحصول على عدد ساعات نوم كافية، ويُنصح بألا يقل عددها عن 6-9 ساعات يوميًا

ويُنصح بمراجعة المستشفى عند بدء التقلصات القوية والمنتظمة والتي تتكرّر كل 4-5 دقائق؛ بحيث يستمر ظهور هذه الأعراض من ساعة إلى ساعتين متواصلتين.

وكذلك المعدات الشخصيّة مثل فرشاة الأسنان، تجهيز مقعد الطفل في السيارة، تجهيز بعض الوجبات الصغيرة مثل العصائر المعلبة، والفواكه، والسندوتشات

إجراء الحجوزات اللازمة في المستشفى وتجهيز المبلغ المطلوب، تحضير حقيبة للوازم البقاء في المستشفى مثل الملابس، ولوازم الطفل

يُنصح بالتحضير ليوم الولادة مع بداية الشهر التاسع للتأكد من تجهيز كل ما يلزم للولادة ومدة البقاء في المستشفى

الحرص على إتباع نظام غذائيّ صحيّ غني بالعناصر المغذية طول فترة الحمل، حيث أنها تحتاج إلى تناول وجبات أكبر من الطعام في الثلث الأخير من الحمل وخاصة في الشهر التاسع

الأطعمة الغنيّة بالألياف: مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والشوفان. الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم: لما للكالسيوم من دور مهمّ في بناء عظام الجنين، ومنها: الأجبان، واللبن، والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

الأطعمة الغنيّة بحمض الفوليك: إذ يلعب حمض الفوليك في الدماغ والحبل ألشوكي، وفي حال عدم تناول مكمّلات حمض الفوليك يجب تناول الأطعمة الغنيّة به مثل الحمّص، والخضروات ذات الأوراق الخضراء، والفاصوليا، والمكسرات، والحمضيّات.

الأطعمة الغنيّة بالحديد: يُعدّ الحديد من العناصر الأساسيّة التي تدخل في إنتاج كريات الدم الحمراء، ولأنّ فقر الدم يُعدّ من المشاكل الصحيّة الشائعة خلال الحمل يجب الحرص على الحصول على الجرعة المناسبة من الحديد بشكلٍ يوميّ حتى في حال تناول مكمّلات الحديد

ومن الأطعمة الغنيّة بالحديد: الفواكه المجففة، والفاصوليا، واللحوم، وسمك السردين، والزبيب، والبيض، والدجاج، والتوت.

الأطعمة الغنيّة بفيتامين سي: لفيتامين سي دور مهمّ في المحافظة على صحة الجلد، والعظام، والأسنان، واللثة ويمكن الحصول عليه من الحمضيّات، والفراولة، والبر وكلي، والطماطم، والفلفل الحلو، والزهرة أو القرنبيط.

الأطعمة الغنية بفيتامين أ: لما له من دور مهمّ في سلامة النظر للأم الحامل والجنين وسلامة العظام، ويمكن الحصول عليه من البطاطا الحلوة، والجزر، والسبانخ، والحليب، وكبد الحيوانات.

يلعب فيتامين د دوراً في تعزيز قوة العظام والأسنان وسلامة النظر: ومن المصادر الجيدة له؛ أسماك السلمون والحليب المدعّم بفيتامين د.