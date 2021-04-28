نصائح كثيرة للحامل..في شهرها التاسع

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:36 مساءً -
لقد وصلت إلى الشهر التاسع..الأخير من حملك، وتثاقل جسدك وغمرك الفضول لرؤية جنينك بين يديك بعدما تعبت من فترة حملك الطويلة، لكن عليك ألا تهملي طبيعة المرحلة التي وصلت لها، فهناك مرحلة مهمة قادمة بانتظارك..الولادة فالرضاعة، تتطلب من جسمك أن يكون مستعداً..معنا خبيرة التغذية نهى ياسين أخصائية التغذية العلاجية للنصح والإرشاد
الحامل في شهرها التاسع
- تمرّ المرأة الحامل بالعديد من التقلبات المزاجيّة والتغيرات الجسديّة في الشهر التاسع من الحمل
- وعليها الالتزام بزيارة الطبيب بحسب المواعيد المحدّدة خلال الشهر التاسع، وفي العادة يُقرر الطبيب زيارته مرة في الأسبوع
- وقد يُقدّر الطبيب وزن الجنين المتوقع عند الولادة عبر التصوير بالموجات فوق خلال هذه الزيارات، كما يمكنك الاستفسار عن المعلومات الصحيّة
- يُنصح في هذا الشهر بحضور حصص أو دورات ما قبل الولادة مع الزوج للحصول على جميع المعلومات حول الولادة والمخاض، وطرق العناية بالطفل
- تعتبر فترة ما قبل الولادة من الفترات الهامة في حياة الأم والجنين، ولها تأثير كبير على صحة الجنين ووزنه
- الاهتمام بالحالة النفسية والابتعاد عن الانفعالات والتوتر والقلق وسماع قصص الولادة المرعبة
- محاولة الاسترخاء الدائم وتنمية المشاعر الإيجابية ومحادثة الجنين بعبارات حب إيجابية
نصائح لغذاء الحامل في الشهر التاسع
- التغذية تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الأم و الجنين في كل مراحل الحمل ، وتزداد أهمية التغذية في الشهر التاسع لأن الأم تحتاج إلى عدد من العنصر الغذائية و الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم و الحديد وفيتامين د تناول كمية كافية من الخضروات الطازجة، فهي غنية بالفيتامينات ومسهلة للهضم كالخيار والسبانخ والملوخية والطماطم
- تناول ما يوازي 4 أكواب من الحليب أو اللبن الزبادي يومياً
- مع تجنب تناول الشاي والقهوة والفلفل والبصل والبهارات في الأطعمة ؛ نظرا لأنها مهيجة للجهاز الهضمي ومؤثرة على الأعصاب ومضرة بالحمل
- ، تجنب تناول الأدوية المهدئة بدون استشارة طبيبة
- تجنب الأغذية المحتوية على دهون مشبعة والوجبات السريعة بشكل عام، مع
- ممارسة رياضة المشي يومياً، فهي تحسن الدورة الدموية، وتغذي الجنين، وتسهل عملية الولادة مع تجنب السهر الذي قد يسبب الإرهاق، وينصح بالنوم لمدة 9 ساعات يومياً طيلة فترة الحمل
- وتجنب الأشغال الشاقة وحمل الأشياء الثقيلة أو القيام بحركات عنيفة، فقد يؤدي ذلك إلى خلل غير متوقع
- البعد عن ارتداء الملابس الضيقة والأحزمة الضاغطة والكعب العالي، فهي تسبب التعب وضيق التنفس، مما قد يؤثر بشكل سلبي عليك
كيف تجتازين الشهر التاسع من الحمل بسلام؟
- شرب السوائل الكافية مهم للأم الحامل ويفضل التركيز على العصائر الطازجة الغير محلاة وعلى الأعشاب المفيدة للأم الحامل مثل الزنجبيل و البابونج.
- على الحامل أن تمتنع عن تناول الأطعمة الدسمة والمالحة و المصنعة والأطعمة المحلاة والمشروبات الغازية و السكرية
- التقليل من مشروبات الكافين و الابتعاد عن المدخنين من أهم النصائح لاجتياز الشهر التاسع من الحمل بسلام
- المشي اليومي دون إجهاد مهم لتسهيل عملية الولادة ولتحسين لياقة الأم وتنشيط الجسم وتحريك الدورة الدموية
- محاولة تجنب أي أمور تسبب التوتر وتخلق نوعا من الضغوط النفسية، وممارسة تمارين التنفس والتأمل تساعد في التغلب على ذلك
- الاستحمام بالماء الدافئ وعمل جلسات مساج وتدليك تخفف من آلام الحمل وتهيأ الجسم للولادة
- يمكن ممارسة بعض التمارين التي تساعد على الولادة ويفضل استشارة الطبيب قبل تنفيذها ،مثل تمارين كيجل والركوع و القرفصاء
- من المهم معرفة علامات الولادة وتحضير حقيبة الولادة والتواصل بشكل مستمر مع الطبيب المتابع
تجهيزات ما قبل الولادة
- يُنصح بالتحضير ليوم الولادة مع بداية الشهر التاسع للتأكد من تجهيز كل ما يلزم للولادة ومدة البقاء في المستشفى
- إجراء الحجوزات اللازمة في المستشفى وتجهيز المبلغ المطلوب، تحضير حقيبة للوازم البقاء في المستشفى مثل الملابس، ولوازم الطفل
- وكذلك المعدات الشخصيّة مثل فرشاة الأسنان، تجهيز مقعد الطفل في السيارة، تجهيز بعض الوجبات الصغيرة مثل العصائر المعلبة، والفواكه، والسندوتشات
- ويُنصح بمراجعة المستشفى عند بدء التقلصات القوية والمنتظمة والتي تتكرّر كل 4-5 دقائق؛ بحيث يستمر ظهور هذه الأعراض من ساعة إلى ساعتين متواصلتين.
- الحرص على وضع حزام الأمان عند ركوب السيارة، تجنّب التوتّر والإجهاد، الحصول على عدد ساعات نوم كافية، ويُنصح بألا يقل عددها عن 6-9 ساعات يوميًا
- مع الحرص على حضور الدورات التثقيفية حول الولادة والمخاض...و ممارسة تمارين وتقنيات التنفّس والتدرّب عليها لأهميّتها خلال عمليّة الولادة الطبيعيّة.
نصائح لتغذية الحامل في الشهر التاسع
- الحرص على إتباع نظام غذائيّ صحيّ غني بالعناصر المغذية طول فترة الحمل، حيث أنها تحتاج إلى تناول وجبات أكبر من الطعام في الثلث الأخير من الحمل وخاصة في الشهر التاسع
- الأطعمة الغنيّة بالألياف: مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والشوفان. الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم: لما للكالسيوم من دور مهمّ في بناء عظام الجنين، ومنها: الأجبان، واللبن، والخضروات ذات الأوراق الخضراء.
- الأطعمة الغنيّة بحمض الفوليك: إذ يلعب حمض الفوليك في الدماغ والحبل ألشوكي، وفي حال عدم تناول مكمّلات حمض الفوليك يجب تناول الأطعمة الغنيّة به مثل الحمّص، والخضروات ذات الأوراق الخضراء، والفاصوليا، والمكسرات، والحمضيّات.
- الأطعمة الغنيّة بالحديد: يُعدّ الحديد من العناصر الأساسيّة التي تدخل في إنتاج كريات الدم الحمراء، ولأنّ فقر الدم يُعدّ من المشاكل الصحيّة الشائعة خلال الحمل يجب الحرص على الحصول على الجرعة المناسبة من الحديد بشكلٍ يوميّ حتى في حال تناول مكمّلات الحديد
- ومن الأطعمة الغنيّة بالحديد: الفواكه المجففة، والفاصوليا، واللحوم، وسمك السردين، والزبيب، والبيض، والدجاج، والتوت.
- الأطعمة الغنيّة بفيتامين سي: لفيتامين سي دور مهمّ في المحافظة على صحة الجلد، والعظام، والأسنان، واللثة ويمكن الحصول عليه من الحمضيّات، والفراولة، والبر وكلي، والطماطم، والفلفل الحلو، والزهرة أو القرنبيط.
- الأطعمة الغنية بفيتامين أ: لما له من دور مهمّ في سلامة النظر للأم الحامل والجنين وسلامة العظام، ويمكن الحصول عليه من البطاطا الحلوة، والجزر، والسبانخ، والحليب، وكبد الحيوانات.
- يلعب فيتامين د دوراً في تعزيز قوة العظام والأسنان وسلامة النظر: ومن المصادر الجيدة له؛ أسماك السلمون والحليب المدعّم بفيتامين د.
- الأطعمة الغنية بالبروتين: لما للبروتينات من دور مهم في سلامة الدماغ والعضلات، ومن مصادر البروتين: اللحوم الحمراء، والدجاج، والبيض، والمأكولات البحريّة، والحليب، والفاصوليا، والمكسرات.
الراحة والنوم والرياضة في الشهر التاسع
- تجنّب التعرّض للتوتّر والإجهاد للحدّ من إنتاج هرمون الأُكسيتوسين والذي يلعب دوراً في انقباضات الرحم خلال المخاض.
- الحصول على عدد ساعات كافية من النوم لاستعادة طاقة الجسم وضمان النمو الطبيعيّ للجنين.
- ممارسة بعض التمارين التي تساعد على اتخاذ الجنين للوضعية المناسبة للولادة وذلك بعد استشارة الطبيب.
- الحرص على شرب الكثير من الماء والسوائل للوقاية من عدوى الجهاز البوليّ والمحافظة على نشاط الجسم خلال المخاض.