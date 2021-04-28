نصائح للمرأة العاملة في فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:36 مساءً - إذا كنت امرأة عاملة وبدأت تخوضين تجربة الحمل لأول مرة فيجب عليك اتخاذ عدة تدابير، واتباع عدة نصائح بخصوص حملك وعملك، ولكي تمر فترة الحمل بحيث لا تؤثر على عملك، فكلنا نعرف أهمية العمل للمرأة في الوقت الحالي، ولذلك تساعدك الدكتورة عايدة أبو جواد في تقديم هذه النصائح لك فتابعيها كالآتي.

متى تخبرين جهة عملك بحملك؟

أخبري مديرك بحملك

يجب عليك أن تخبري مديرك أو الجهة المسؤولة بخصوص حملك إذا كنت تعملين في جهة عمل تؤثر على صحة الجنين وسير الحمل، مثل أن تكوني عاملة في مركز أشعة في أحد المستشفيات، ففي هذه الحالة يجب أن تطلبي نقلك من هذا المكان وتصبحي مثلاً في مركز الإدارة وعدم دخول قسم الأشعة التي تضر بالجنين ضرراً كبيراً.

كما يجب عليك أن تخبري مديرك بحملك في حال كنت تعانين من أعراض القيء والغثيان وتضطري لترك مكتبك كل فترة ودخول الحمام، وفي حال كنت تشعرين بالتعب والإرهاق من الوقوف فيجب أن تخبري مديرك لكي ينقلك لقسم لا يتطلب الوقوف وهكذا.

تقليص أوقات العمل

يجب أن تقلصي ساعات عملك

يجب أن تطلبي من جهة عملك تقليص ساعة عملك، فأنت بحاجة للراحة وعدم الإجهاد، وكذلك عدم الوقوف لفترة طويلة، ويمكن استبدال أوقات المناوبة الليلية بالطبع والتخلي عنها، وكذلك عليك الخلود للراحة قبل ساعتين برفع ساقيك أعلى من مستوى الأرض لعدة دقائق باستخدام قاعدة خشبية تحت المكتب؛ لأن تدلي الساقين يسبب التورم وتحبس السوائل فيهما.

التغذية خلال الدوام

يجب أن تتناولي الفاكهة خلال الدوام

يجب عليك أن تحرصي على تناول الطعام خلال الدوام، فلا تخرجي للعمل بدون تناول وجبة خفيفة، يفضل أن تبدئي ببعض قطع البسكويت المقرمش المملح قليلاً والذي يتفاعل مع حمض المعدة ويقلل الغثيان، كما يجب أن تحرصي على وجبة تحتوي على البروتين خلال الدوام، وضعي بعض قطع الفاكهة في حقيبتك، ولا تنسيْ أن تتناولي بعض الخضروات المشوية أو شرائح الخس الطازجة؛ لكي لا تصابي بالإمساك.

شرب الماء

يجب أن تشربي الماء أثناء العمل

قد تنشغل المرأة العاملة بالعمل وتنسى شرب الماء، وقلة شرب الماء والسوائل تؤدي لحدوث الجفاف، وكذلك تشعر الحامل بالتعب والإرهاق والصداع، كما أن شرب الماء ينظم عمل القلب، ويحميك من مشكلة التهاب المجاري البولية الشائعة أثناء الحمل.