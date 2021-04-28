فوائد الشوفان في رمضان

بيروت - نادين محمد - من أشهر خيارات السحور - الشوفان. الشوفان هو نوع من أنواع الحبوب المعروفة ببذورها. الشوفان له أكثر من شكل، ربما يكون مطحون بقوام الدقيق، وهنا يستخدم في المخبوزات، أن عبارة عن قشور غنية بالألياف، وهو الشكل المألوف تناوله سواء في الفطور في الأيام العادية، أو على السحور في رمضان.



عادة يميل هؤلاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا بغرض إنقاص الوزن إلى تناول الشوفان لاه أحد الأطعمة التي ذاع صيتها في هذا الشأن، لكن سبب ارتباطه بالسحور في رمضان، هو أنه يحافظ على الشخص في حالة شبع لساعات طويلة، من ثم يعد من أفضل الأطعمة الموصي بها في حالة الصيام.

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بالإضافة إلى الشعور بالشبع، الشوفان له فوائد صحية عديدة، نذكر أهمها في السطور التالية:

1. تحسين صحة القلب

يحتوي الشوفان على ألياف قوية تسمى بيتا جلوكان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. بيتا جلوكان هو المكون الرئيسي للألياف القابلة للذوبان في الشوفان ، ويقلل من الكوليسترول السيئ دون التأثير على مستويات الكوليسترول الجيد . تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان (أفينانثراميد والأحماض الفينولية) بالإضافة إلى فيتامين ج لمنع أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يمكن أن يسبب أيضًا أمراض القلب.



تحتوي نخالة الشوفان أيضًا على فيتامين هـ ، وهو عنصر غذائي آخر لصحة القلب. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن نخالة الشوفان تحتوي على ألياف (15 إلى 26 بالمائة) أكثر من دقيق الشوفان (7 بالمائة).

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2. يساعد في علاج مرض السكري

يحتوي الشوفان على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. أيضا ، الشوفان ، لكونه غني بالألياف ، يتم هضمه ببطء. الأطعمة التي يتم هضمها بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم - مما يجعل من الصعب التحكم في ارتفاع السكر في الدم. يجعل دقيق الشوفان محتويات المعدة أكثر سمكًا ، وبالتالي يتم هضمها ببطء. وفقًا لدراسة، يمكن أن يقلل دقيق الشوفان من جرعات الأنسولين.

3.يساعد في تخفيف الإمساك

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نظرًا لأن دقيق الشوفان غني بالألياف ، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الإمساك. كما وجد أن الشوفان يزيد من وزن البراز وبالتالي يعالج الإمساك. الشوفان غني بالألياف غير القابلة للذوبان المفيدة جدًا لصحة الأمعاء، ومن فوائدها علاج الإمساك.

4. محاربة السرطان

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان في علاج السرطان. ويمكن للألياف الموجودة في الشوفان أن تمنع الإصابة بسرطان المستقيم والقولون.

5. علاج ارتفاع ضغط الدم

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وجد أن تناول الشوفان يقلل من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 7.5 نقطة وضغط الدم الانبساطي بمقدار 5.5 نقطة. فهو لا يقلل من ضغط الدم فحسب ، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22 بالمائة. لهذا الغرض ، يمكنك اختيار دقيق الشوفان المطبوخ والشوفان العضوي.



