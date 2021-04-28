شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 10 معلومات عن السلالة الهندية المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الفزع تسيطر على الهند بعد تفشى سلالة جديدة من فيروس كورونا يطلق عليها السلالة الهندية المتحورة التى جعلت العالم يسجل أعلى معدل إصابات يومى بلغ 355.991 حالة.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور السلالة الهندية المعروفة باسم "بي.617.1 " فى 17 دولة على الأقل.

وفيما يلى نرصد أهم المعلومات عن السلالة الهندية المتحورة طبقا لما ورد فى موقع تايمز أوف إنديا

1. ظهرت لأول مرة فى شهر أكتوبر الماضى وتحديدا فى ولاية مهاراشترا غرب الهند وكانت ظهرت فى نحو 220 عينة في بادئ الأمر.

2. تجرى العديد من الدراسات لفحص خصائص السلالة الهندية المتحورة والتى تبين أنها تتطابق إلى حد كبير مع سلالة جنوب أفريقيا والسلالة البرازيلية.

3. تكمن خطورة السلالة الهندية فى أنها تمثل تحورا جديدا للفيروس، وبالتالى يصعب على الجهاز المناعى التعرف عليه وإنتاج أجسام مضادة لمقاومته.

4. تزداد خطورة السلالة الهندية لأنها تقع فى جزء مهم داخل البروتين الشائك للفيروس الذى يخترق الجهاز المناعى ويصعب التعرف عليه لمهاجمته.

5. تختلف السلالة الهندية عن السلالات الأخرى لأنها سريعة الانتشار وتتمكن من النفاذ إلى الجهاز المناعى والتكاثر داخل الجسم.

6. يعانى المصابون بأعراض تنفسية شديدة مثل ضيق التنفس وألم بالصدر والشعور بالاختناق.

7. فقدان حاستى الشم والتذوق من الأعراض المستمرة أيضا في السلالة الهندية المتحورة.

8. نقص الأكسجين وتكون الجلطات أخطر المضاعفات التى تلاحق المصابين بتلك السلالة.

9. تجاهل الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة أكثر العوامل التى أدت إلى ظهور السلالة الهندية.

10. مازال مصير السلالة الهندية المتحورة غامضا أمام اللقاحات حتى يتم تحديد خصائصها ومدى قدرة لقاحات كورونا على مقاومتها.