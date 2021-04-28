تفاصيل أولى جلسات قضية الاتحاد الأوروبي ضد "أسترازينيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظرت محكمة في بروكسل، الأربعاء، دعوى قضائية أقامتها المفوضية الأوروبية ضد شركة أسترازينيكا للأدوية.

جاءت القضية بسبب إمدادات لقاح الشركة المضاد لمرض "كوفيد-19"، حيث يضغط محامو التكتل من أجل التوصيل الفوري للجرعات من جميع المصانع بما فيها الموجودة في بريطانيا.

والقضية هي أحدث منعطفات نزاع الاتحاد الأوروبي مع شركة الأدوية الإنجليزية السويدية، ويتهم التكتل الشركة بالتقاعس عن الالتزام بالعقد المبرم معها.

وقال محامٍ عن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خلال جلسة نظر القضية إن التكتل يسعى للحصول على طلبيات فورية من جميع المصانع المدرجة في عقده، بما في ذلك الموجودة في بريطانيا التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي.

وذكر محام يمثل أسترازينيكا خلال الجلسة العلنية أن عقد الشركة لا يشمل التزاما بتسليم اللقاحات من كافة مصانع الإنتاج.

وتملك أسترازينيكا مصانع في بلجيكا وهولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا التي ساعدت في تطوير اللقاح.

وأضاف محامي الشركة: "تأسف أسترازينيكا بشدة لقرار المفوضية الأوروبية بدء هذا الإجراء القانوني فيما يتصل باتفاق إمدادات لقاح كورونا.. نأمل في حل هذا النزاع في أقرب وقت ممكن".

وبدأت المفوضية الإجراءات القانونية متهمة الشركة بالتقاعس عن تنفيذ عقدها لتوريد لقاحات "كوفيد-19" وعدم امتلاك خطة "يُعتمد عليها" لضمان وصول الطلبيات في موعدها.

وفي المحكمة، انتهت الجلسة الأولى خلال ما يزيد قليلا على الساعة، الأربعاء، واتفق الطرفان على عقد جلستين في 26 مايو/أيار، ويسعى القاضي إلى إصدار قرار في يونيو/حزيران.