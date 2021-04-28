شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة الهندية تتفشى وسط تحذير أممي من أزمة كبيرة بسبب كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

تحول وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم, وحصدت أرواح أكثر من 3 ملايين شخص.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 149 مليونا و349 ألفا و138 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و148 ألفا و934 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 127 مليونا و20 ألفا و98 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند المئتي ألف بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية، وخلال أبريل/نيسان وحده سجلت ستة ملايين إصابة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة "كوفيد-19" المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

وقالت المنظمة إنّ النسخة (بي.617.1) المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

في الأيّام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة منها (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 17 من 14 قبل يوم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90622، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة، الإثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا، ومنحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.