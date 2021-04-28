شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة متشجان تتوصل لاختبار بول جديد قادر على اكتشاف سرطان البروستاتا مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن أن يكشف اختبار للبول جديد عن الشكل العدواني لسرطان البروستاتا، وقالت الصحيفة، لقد طور مركز روجل للسرطان بجامعة ميشيجان اختبارًا جديدًا يسمى اختبار تسلسل البروستاتا في البول (UPSeq)يقوم بتحليل 15 خيطًا محددًا من الحمض النووي الريبي معًا، ويبحث عن جينات معينة، "يتم التعبير عنها بشكل مفرط" في مرضى السرطان.

وأوضحت الصحيفة، أنه في التجارب السريرية، وجد الفريق أن اختبار الدم UPSeq تفوق على اختبار PSA ، الذي يقيس كمية مستضد البروستاتا النوعي في الدم للكشف عن السرطان.

أضاف الباحثون، إن اختبار البول UPSeq يمكن أن يكون أسرع وأرخص وأسهل في الاستخدام، ويمكن أن يكتشف السرطان مبكرًا بما يكفي قبل أن يظهر المرض علامات التدهور، وتم تطوير الاختبار بواسطة فريق في مركز روجل للسرطان بجامعة ميتشيجان، وهو اختبار يسمى اختبار Urine Prostate Seq أو باختصار UPSeq .

يجمع عينة بول من الرجال بعد فحص المستقيم الرقمي ويستخدم التسلسل الجيني لتحليل السائل، وأكد الباحثون أنه يمكن أن يكتشف السرطان مبكرًا بما يكفي قبل أن يظهر المرض علامات التدهور.

تقول جمعية السرطان الأمريكية، إن سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال الأمريكيين بخلاف سرطان الجلد، ويقدر أن واحدًا من كل 8 رجال سيتم تشخيصهم بسرطان البروستاتا خلال حياتهم.

عادة ما يتم تشخيص سرطان البروستاتا من خلال قيام الطبيب أولاً بإجراء فحص رقمي للمستقيم أو فحص الدم، فقد يخضع المريض لفحص الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم والتصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة البروستاتا.