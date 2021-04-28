صحة ورشاقة

لأول مرة.. الهند تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة يومية بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

سجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس في يوم واحد، لأول مرة منذ تقشي الوباء.

 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات، لتأتي بذلك في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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