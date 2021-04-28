هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مركزا حكوميا بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة الصومالية، صباح الأربعاء، انفجارا استهدف مركزا تابعا لمصلحة السجون جنوبي مقديشو، وسط أنباء عن وقوع 10 ضحايا.

وأفادت مصادر أمنية لـ ”الخليج 365”، أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مركزا تابعا لقوات مصلحة السجون الصومالية.



وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بالباب الأمامي لمقر مصلحة السجون في تقاطع اكس كونترول أفجوي جنوبي مقديشو، مما أدى لسقوط نحو ١٠ ضحايا على الأقل بينهم حراس بالمقر.

وكانت مواجهات دارت في العاصمة الصومالية بين فصائل مؤيدة ومعارضة للتمديد للرئيس فرماجو، خلال الأيام الماضية