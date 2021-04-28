شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لا تتناولها قبل النوم.. قد تسبب عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون للعديد من المواد الغذائية التي تعتبر مغذية في الواقع، رد فعل عكسي إذا تناولتها في وقت غير مناسب من اليوم، في حين أن تناول أطعمة معينة في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم، فإن البعض الآخر يمكن أن يسبب حرقة في الليل، ومن الجيد أيضًا أن تحافظ على عشائك خفيفًا وتجنب العشاء في وقت متأخر من الليل والوجبات الخفيفة قبل النوم وفقا لتقرير موقع " healthline".

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الدسمة والجبنة والمقلية في وقت متأخر من اليوم إلى عسر الهضم ويمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً.

1الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء

حاول تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الكرفس والبطيخ والخيار، فتناول هذه الأطعمة مع اقتراب موعد النوم يعني النوم مع امتلاء المثانة ، مما قد يجعلك تستيقظ للذهاب إلى الحمام في منتصف الليل. يمكن أن يؤثر ذلك على نوعية نومك.

2 الطعام الحار

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم مباشرة إلى عسر الهضم وتحفيز حرقة المعدة، فقد يرفع الكابسيسين، وهو مركب موجود في الأطعمة الحارة، درجة حرارة الجسم ، ويتداخل مع نومك.

3 الموز

تجنب تناول الموز في الليل، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لجهاز المناعة في الجسم وصحة الجلد، لكن تناول الفاكهة على العشاء أو بعد العشاء قد يؤدي إلى تكوين المخاط وعسر الهضم.

4 التفاح

يساعد البكتين، وهو نوع من الألياف الموجودة في التفاح، في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، لكن من الصعب هضمها في الليل وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى الحموضة، ويوصي خبراء التغذية أيضًا بتجنب تناول الفاكهة كجزء كبير من العشاء.

5 البروكلى والقرنبيط

البروكلي والقرنبيط خضراوات مليئة بالفيتامينات ، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان ، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم، وتناول هذه الخضار قبل النوم يعني أن جسمك قد يضطر إلى مواصلة العمل لهضمها أثناء النوم، وهذا سوف يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً.

6 المكسرات

يمكن أن تساعد المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتعزيز صحة القلب، ولكن نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة المغذية إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بعد العشاء.

7 الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، ومن المعروف أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في تقليل الشيخوخة، فضلاً عن خطر الإصابة بأمراض القلب، لكنه يحتوي أيضًا على مادة الكافيين والأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين اليقظة. لذا ، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة بالقرب من وقت النوم قد يبقيك مستيقظًا في الليل.