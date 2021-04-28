شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك ممارسة الرياضة فى تحسين صحتك النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الرياضة لا تقتصر فقط على الصحة الجسدية ولكنها أيضاً تساعد على تحسين الصحة النفسية والشعور بالسعادة.

قالت الدكتور كاثرين سابيستون، الأستاذة في كلية علم الحركة والتربية البدنية بجامعة تورنتو الكندية، إن التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية على الصحة العقلية يتمثل فى تقليل مستويات الاكتئاب وتحسين المزاج، بحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس".

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة علم النفس الرياضي والتمارين الرياضية وشاركت فيها الدكتور كاثرين سابيستون بجامعة تورنتو، أن المراهقين الذين شاركوا باستمرار في الرياضات الجماعية خلال المدرسة الثانوية أبلغوا عن انخفاض مستويات الاكتئاب في بداية مرحلة البلوغ.

ما مدى ارتباط النشاط البدني بالصحة النفسية؟

يمكن لأعراض المرض النفسي مثل القلق والاكتئاب أن تعيق النشاط البدني والعكس صحيح، عندما تعاني من الأعراض، قد تواجه أيضًا مشاعر قلة الثقة بالنفس وعدم القدرة على التحفيز.

من الصعب جدًا العثور على نوع من النشاط البدني يمكنك القيام به عندما لا تكون مهتمًا بمعظم الأشياء، العديد من الأعراض المرتبطة بالمرض النفسي تشكل أيضًا حواجز أمام النشاط البدني.

على الجانب الآخر، هناك دليل لا جدال فيه على أن النشاط البدني يساعد على الصحة العقلية، حيث يمنع النشاط البدني بعض أشكال المرض النفسي، وبالنسبة للأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض نفسي ، فإن النشاط البدني يمكن أن يساعد في تقليل هذه الأعراض وتحسين نوعية حياتهم مقارنة بجميع أشكال العلاج الأخرى للأمراض النفسية، بما في ذلك العلاج النفسي وحتى الأدوية.

كيف تحسن التمارين الرياضية المزاج؟

هناك عدد من الآليات التي تجعل الرياضة تتسبب في تحسين المزاج ، بما في ذلك تأثيرات النشاط البدني المرتبطة بنشاط الدماغ وكيمياء الدماغ.

النشاط البدني يزيد من درجة حرارة الجسم عندما نكون أكثر دفئًا ، نشعر بأننا في حالة نفسية أفضل لذا ، فإن النشاط البدني يقربنا من ذلك المستوى الأساسي للحركة الذي يجب أن تكون عليه أجسام البشر.

يمكن أن يحاكي النشاط البدني أعراض الصحة النفسية مثل القلق عند ممارسة الرياضة ، قد تتعرق أو تشعر بتسارع ضربات قلبك هذا يحاكي الشعور بالذعر ، لذلك من خلال الانخراط في التمرين ، فإنك تنتج تأثيرًا جسديًا مشابهًا يمكن أن يجعلك أكثر اعتيادًا على تلك الأعراض.

توفر الأهداف والأنشطة الصغيرة الملازمة للنشاط البدني الكثير من الفرص للتغذية الراجعة الإيجابية والشعور بالنجاح والإنجاز ، مما يساعد على درء أعراض المرض العقلي.

النشاط البدني هو شيء يمكنك القيام به في الهواء الطلق، وله تأثير قوي على الصحة العقلية، كما يتيح لك أيضاً رؤية أشخاص آخرين ، حتى لو لم تكن تتفاعل معهم، وتشعر بإحساس بالترابط وكل هذه الأمور تحسن الصحة النفسية.