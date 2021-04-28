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مصر تتخطى الألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس في مصر الألف حالة لأول مرة منذ 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء تسجيل 1003 إصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ، فضلا عن 61 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 224517 حالة من بينهم 13168 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 765 وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 168665 شخصا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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