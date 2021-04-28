10 نصائح لإفطار المخالطين لمرضى كورونا.. الإكثار من السلطة والزبادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المخالطون لمرضى فيروس كورونا المستجد أكثر الفئات عرضة لالتقاط العدوى، ومع الصوم تتضاعف مخاوفهم. فكيف يعززون مناعتهم في الشهر الكريم؟.

مبدئيا المخالطون أو المصاحبون لمرضى "كوفيد-19" قد يكونون من أفراد أسرته حال عزله منزليا، أو من أفراد الطاقم الطبي المشرفين على حالات الإصابة في مختلف المستشفيات.



وسواء كانوا من الفريق الطبي أو أفراد أسرته، فإن المخالطين لمرضى كورونا يحتاجون لنظام غذائي مفيد ومتوزان خلال شهر رمضان، يكون غنيا بالفيتامينات والعناصر المفيدة لتقوية المناعة.

إفطار المخالطين لمصابي الفيروس التاجي كان محل تساؤل أيضا، إذ يرى البعض أن الامتناع عن شرب السوائل لمدة تتخطى 15 ساعة خلال الصوم قد يضاعف فرص التقاط العدوى.



وسبق وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في هذا الشأن، وقالت إن "هناك رخصة لمن يباشر حالات المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، بناء على مدى احتياجهم للإفطار في التَّقوِّي لأنفسهم".

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا اقتضت المباشرة المستمرة للمرضى الإفطار وقاية لأنفسهم من الأخطار فلهم رخصة الفطر.

وقال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بعد اجتماع مع لجنة طبية في دار الإفتاء، إن الصيام يعزِّز المناعة بمواجهة كورونا وعلى المسلمين أن يلتزموا بالصيام في رمضان، إلا لمن كان له عذر ورخصة مما ذكر في أصول الشريعة.

تغذية المخالطين لمصابي كورونا في رمضان





الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، قالت إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا لا يستوجب نقلها إلى المستشفى وتكتفي بعزلها في المنزل داخل غرفة منفصلة جيدة التهوية.

وأوضحت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن عند التعامل مع مريض كورونا الموجود في العزل المنزلي يجب اختيار أصح شخص في الموجودين لتقديم الطعام له، مع مراعاة الحذر حتى لا تحدث العدوى فـ"الوقاية خير من العلاج".

وقدمت الطبيبة المختصة مجموعة من النصائح لتغذية المخالطين لمرضى "كوفيد-19" في رمضان، منها:

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قدر المستطاع.

- تناول البروتين في صورة لحوم بيضاء (دجاج - سمك) أو الجبن القريش.

- عدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والحلويات.





- الإكثار من شرب السوائل، سواء في صورة ماء ومشروبات دافئة أو عصائر طازجة.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصة سي وأ لتقوية المناعة.

- التنويع في أصناف الطعام والاهتمام بالخضراوات والفاكهة.

- الحرص على ألا تخلو مائدة الإفطار من الحساء الدافئ، خاصة شوربة القرع والعدس وأيضا شوربة الخضراوات وشوربة العظام المفيدة لتقوية المناعة وتنظيف القولون.

- السلطة من أهم الأطباق التي يجب وجودها على المائدة، ولكل شخص حرية اختيار مكوناتها سواء طماطم وخيار وبصل أو استبدال الأخير بجرجير أو بقدونس وسبانخ وجميعها غنية بالفيتامينات وتقوي المناعة.

- الحرص على وجود الزبادي في الوجبات المختلفة، ويمكن تناوله في صورة سلطة زبادي.

- من الضروري تناول البيض باعتباره بروتينا مفيدا جدا ومقويا للمناعة ويضم عناصر غذائية كاملة.