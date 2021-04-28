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تدمير "مفخخة" حوثية باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة ، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وقال التحالف العربي إن قواته نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.

والأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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