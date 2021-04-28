شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب 5 دولارات .. تعطل دومين جوجل في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن الدومين الخاص بجوجل تعطل مؤخرا في الأرجنتين، وهو ما ترتب عليه فتح باب للمناقشة على موقع Reddit حول هذا الحادث، حيث كانت البداية من أحد المستخدمين قائلا: «سواء كان ذلك خللًا أو منتهي الصلاحية بالفعل يبدو أنه مطروح للنقاش هنا».

وفي الحالتين، اشتكى المستخدمون من تعطل النطاق لمدة 3 ساعات تقريبًا وافترضوا حدوث عطل في الخادم، لكن تغريدة مفاجئة من شخص يدعى نيكولاس كورونيا ساعدت في توضيح العديد من الأمور.

غرد نيكولاس كورونيا، الجاني المزعوم قائلا: «أريد أن أوضح أنني دخلت على http://nic.ar ورأيت اسم http://google.com.ar متاحًا واشتريته بشكل قانوني وفقا لذلك!».

وتابع قائلا على تويتر: «لقد تم بشكل قانوني!!».

وقام مستخدمون بالتغريد بالقاء اللوم على nic.ar قائلين: «يحدث هذا لأن nic.ar سيء جدًا لدرجة أنه لا يدعم التجديدات التلقائية أو الشراء لعدة سنوات مثل معظم تسجيلات النطاقات في العالم».

والطريف أن موقع nic.ar كان معطلاً أيضًا في نفس اليوم بعد أن اكتشف المستخدمون الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واشترى هذا الأرجنتيني ملكية نطاق Google الخاص بالبلد مقابل 540 بيزو أرجنتينيًا، والتي تعادل 5.81 دولارًا أمريكيًا، أي أنه امتلك نطاق جوجل في دولة كاملة مقابل 5 دولارت تقريبا.

ووفقًا لما أورده موقع MercoPress، فإن ما قام به هذا الشاب لم يؤثر على «www.google.com» الدولي، حيث يطلق على هذا النشاط اسم «السطو الإلكتروني»، والذي يشير إلى الاحتفاظ بنطاق أو تسجيله أو شرائه أو بيعه من أجل الاستفادة من التعرف على اسم المالك الشرعي. حيث إن تواريخ انتهاء صلاحية المجالات أو الدومين متاحة للجمهور ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال مواقع التسجيل مثل nic.ar.

ومن المحتمل بالفعل أن يكون جوجل الأرجنتين Google Argentina قد نسي ببساطة تجديد النطاق google.com.ar، وخلال هذه المدة القصيرة رأى هذا الشاب كورونيا الفرصة واستغلها.

بعد دقائق من هذا الجدل، أكد موقع MarcoPress أن نطاق أو دومين جوجل Google Argentina استعادت نطاقها بنجاح وسرعان ما أعادت الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء البلاد.

وتواصلت مجلة نيوزويك مع جوجل للرد على هذه الواقعة إلا أنهم قالوا إنهم لا يستطيعون التعليق على الحادث في الوقت الحالي.