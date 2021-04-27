الإمارات الأفضل عربيا والثامنة عالميا في التعامل مع كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدمت الإمارات إلى المركز الثامن عالميا وحافظت على مركزها الأول عربيا على مؤشر "بلومبيرج" لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا.

وحققت الإمارات 69.7 نقطة على المؤشر العام وقفزت 3 مراكز مقارنة بالتصنيف السابق، وبذلك تأتي ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم وتتقدم على دول مثل الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.



وأكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، أن دولة الإمارات تمكنت من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة، حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية.

وقال إن نجاح الحملة الوطنية للقاح كورونا في تحقيق أهدافها حتى الآن يعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في الإمارات، حيث وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم إلى أكثر من 10 ملايين جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 104.51 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 43 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات، التي تؤكد يوماً بعد آخر أنها من أهم النماذج العالمية الناجحة في مواجهة هذه الأزمة.





وأشار إلى أن توافر اللقاحات يعد أحد أهم إنجازات الإمارات في المعركة ضد الجائحة وهي متوفرة للجميع مجاناً في مختلف المراكز، التي تعمل بأقصى طاقتها الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا والعودة بكل أمان إلى الحياة الطبيعية.

وقال الدكتور سيف الظاهري إنه منذ بداية الأزمة تكاتف مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين مع مؤسساته لمواجهة هذا الوباء وضربوا أروع الأمثلة في الالتزام والتقيد بجميع الإجراءات التي يتم الإعلان عنها.

وأضاف: "سنكمل هذا الطريق و نعمل جميعا يدا بيد ساعين معا للمضي قدما في طريق التعافي".

وتقدم بالشكر والامتنان لجميع أفراد المجتمع الذين اختاروا التطعيم حماية لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم، وقال إن هذا ما اعتدنا عليه من مواطني ومقيمي الإمارات كافة وندعو بقية أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة إلى ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع.





وأكد توافر غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً في الإمارات والتي تشمل 4 أنواع لتطعيم الأفراد ضد فيروس "كوفيد - 19" وهي لقاح سينوفارم ولقاح "فايزر - بيونتك" ولقاح سبوتنيك في ولقاح أكسفورد – أسترازينيكا.

وتوفر الإمارات التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية أو أعراض تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

ضوابط إقامة صلاة التهجد

وأعلن الدكتور سيف الظاهري إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح، وقد تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة على أن يكون التوقيت عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية عشرة والنصف في جميع أنحاء الإمارات.

وأكد ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقاً وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف، موضحا أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين خاصة كبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات على إحياء سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين و لهم أجر التراويح والتهجد كاملاً.

إقامة نهائي كأس رئيس الإمارات بحضور جماهيري

كما أعلن إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الإمارات 2021 يوم الأحد الموافق 16 مايو/أيار 2021 بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

و أوضح أن نهائي كأس رئيس الإمارات يعد أول فعالية رسمية يسمح بحضورها للحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص "كوفيد - 19" السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف E ظاهرا في تطبيق الحصن الخاص بهم ومن ثم يمكنهم الاستفادة من ميزات ظهور حرف E أو النجمة الذهبية وسيقوم اتحاد كرة القدم بإعلان التفاصيل لهذه الفاعلية، وأضاف أنه سيتم تقييم التجربة وإعادة النظر في عودة الجماهير إلى المدرجات خلال المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.