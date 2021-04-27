شكرا لقرائتكم خبر عن عزز مناعتك بالخضراوات..تناولها يوميا لتحسين صحتك وحمايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد خبراء التغذية على أن زيادة تناولك للخضراوات كل يوم سيحسن صحتك المعرفية ومناعتك ومستويات الطاقة، إلى جانب الخضر المليئة بالفيتامينات والمعادن يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم حركات الأمعاء.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" تنصح الإرشادات الصحية الأسترالية بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضراوات يوميًا، الحصة الواحدة تساوي نصف كوب من الخضار الخضراء المطبوخة ، كوب واحد من الخضار الورقية الخضراء أو السلطة النيئة أو حبة طماطم متوسطة.

فوائد تناول الخضراوات يوميا

1. يشفي الكبد: دور الكبد الأساسي هو استقلاب العناصر الغذائية التي نأكلها، وتنظيف الدم وتحويل السموم إلى فضلات، بينما يقوم الكبد بتنظيف نفسه بشكل طبيعي فإنه قد لا يكون قادرًا على أداء وظيفته بشكل كافٍ إذا كان يحاول باستمرار إزالة السموم من السكر والأدوية والسموم الخارجية.

ووفقا للخبراء فإن الخضراوات الصليبية مثل الجرجير وبراعم بروكسل والبروكلي تدعم المرحلة الثانية من إزالة السموم من الكبد وتقليل الإجهاد التأكسدي للمساعدة في تطهير الكبد.

تحسن قدرتك على الإدراك: يمكن أن تساعد زيادة تناول الخضر، وخاصة الخضار الورقية، على تحسين صحتك المعرفية.

تعزز طاقتك: يساعد محتوى فيتامين ب الغني في الخضار الورقية الداكنة على تحويل الأطعمة التي نتناولها إلى طاقة، وهى غنية أيضًا بالحديد والكالسيوم والفيتامينات A و C و K و E ، لذا فهي تغطي الكثير من القواعد الغذائية، هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين لا يأكلون الدواجن أو المأكولات البحرية.