شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى الحمل الفيروسى العالى عند الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش دول العالم الموجة الثالثة لفيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات، لذا يتم التركيز على اختبار المزيد من الأشخاص لتأكيد وجود الفيروس وشدة العدوى ولمنع انتشاره بشكل أكبر.

وقال الخبراء أن الطريقة الأكثر ضمانًا للكشف عن وجود فيروس كورونا والسلالات الطافرة هي إجراء اختبار RT-PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) وكذلك الحمل الفيروسي، الذي يحدد شدة العدوى وخطر انتقالها، في هذا التقرير نتعرف على الحمل الفيروسي وما معنى ارتفاعه عند الإصابة بكورونا.

ما هو الحمل الفيروسي؟

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" بمجرد دخول الفيروس التاجي الدم، يبدأ في التكاثر داخل الخلايا ويصيب المزيد من الخلايا.

يشير الحمل الفيروسي إلى كمية المادة الجينية، عادةً RNA ، لفيروس موجود في دم الشخص المصاب، يتم التعبير عن هذا على أنه العدد الإجمالي للجزيئات الفيروسية الموجودة في كل مليلتر من الدم يعني وجود حمولة فيروسية أعلى في الدم أن الفيروس يتكاثر وأن العدوى تتطور.

ويتم إجراء العديد من الاختبارات على مدى فترة طويلة مع قياس الحمل الفيروسي الأولي كخط أساس لفهم تقدم العدوى ذلك لأن الحمل الفيروسي يمكن أن يختلف كل يوم والمراقبة المستمرة هي أفضل خيار متاح.

الحمل الفيروسي لكورونا

ينتمي فيروس كورونا SARS-CoV-2 إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي. ولكن على عكس عدوى السارس، فإن الحمل الفيروسي للسلالة الجديدة من الفيروس ليس مرتفعًا في الحلق، بل يكون بارزًا في الأنف.

يظهر أعلى حمل فيروسي خلال الأسبوع الأول من الإصابة مع ظهور الأعراض، يشير هذا أيضًا إلى أن خطر الإصابة بفيروس كورونا يكون أعلى في الأيام الأولى ويجب اتخاذ التدابير المناسبة للحد من نمو الفيروس.

يوجد الحمل الفيروسي أيضًا في المرضى الذين لا يعانون من أعراض ، مما يعني أنهم قادرون على نقل العدوى للآخرين وتطوير كورونا المصحوب بأعراض.

هل الحمل الفيروسي العالي يعني أعراضًا شديدة؟

العلاقة بين الحمل الفيروسي العالي وتطور المرض علاقة معقدة تعد عملية وإمكانيات الكشف عن وجود فيروس في حالة مريض كورونا جديدة ولا يزال الباحثون يحاولون جمع المزيد من المعرفة في هذه الحالة.

عندما يتعلق الأمر بتطور المرض وشدة الأعراض، هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورًا ولكن بناءً على المعرفة الأولية بمرض السارس وفيروس كورونا والإنفلونزا ، يؤدي الحمل الفيروسي المرتفع عادةً إلى أعراض شديدة.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة The Lancet Infectious Diseases ، فإن الحمل الفيروسي في الحالات الشديدة يكون في الغالب أعلى بنسبة 60 % منه في الحالات الخفيفة ، مما يشير بوضوح إلى أنه كلما زاد الحمل الفيروسي، يكون خطر الإصابة بأعراض حادة مرتفعًا أيضًا.

كشفت دراسة أخرى أنه لا يوجد فرق كبير في الأحمال الفيروسية عبر مستويات مختلفة من شدة كورونا

هل الأشخاص المصابون بأحمال فيروسية عالية أكثر عدوى؟

بقدر ما يذهب معدل الإصابة، فمن المؤكد أن الأشخاص الذين لديهم حمولة فيروسية عالية هم أكثر عرضة لنشر الفيروس للآخرين.

من المرجح أن يقوم الشخص المصاب بحمل فيروسي مرتفع بإلقاء المزيد من جزيئات الفيروس ، في عملية تُعرف باسم "التخلص الفيروسي".

عندما يتلامس شخص سليم مع مثل هذا المريض، فهناك فرصة كبيرة للحصول على جرعة فيروسية عالية بما يكفي للإصابة، يكون معدل الحمل الفيروسي أعلى في الأيام الأولى للعدوى وينخفض ​​بعد 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى.