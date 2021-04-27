إسرائيل تشكك في علاقة لقاح فايزر بالتهابات عضلة القلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه لم يتم التوصل إلى وجود علاقة بين الإصابة بالتهاب في عضلة القلب وبين تلقي لقاح فايزر المضاد لكورونا.

وذلك رغم تقارير تشير إلى العشرات من حالات الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي هذا اللقاح، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم تسجيل 62 حالة إصابة بالتهاب عضلة القلب، معظمها بين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وقد توفي اثنان منهم.

وتلقى خمسة ملايين من بين إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، الجرعتين المطلوبتين من لقاح كورونا منذ إطلاق حملة التطعيم قبل أكثر من أربعة أشهر، وتلقى جميع الملقحين تقريبا لقاح فايزر/بيونيتك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة، الثلاثاء، إن فريقا من الخبراء يراقب جميع الآثار الجانبية للقاحات وينشر تقاريره بصورة منتظمة، وأضافت أن التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام لم يصدر عن الوزارة.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن التقرير "مهم"، وسيراجعه فريق الخبراء في الأيام المقبلة، وسيتم نشر نتائج المشاورات للجمهور.

وعلقت شركة فايزر المصنعة للقاح بأنها على علم بالتقارير في إسرائيل، ولكنها أكدت بالقول: "لم نلاحظ معدل التهاب في عضلة القلب أعلى مما هو متوقع بين عموم السكان".