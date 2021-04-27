علاج الحموضة في رمضان وطرق التخلص منها نهائيًا

بيروت - نادين محمد - يحتاج الكثيرون الى علاج الحموضة في رمضان. فعدد كبير من الاشخاص يعانون من هذه المشكلة لأسباب مختلفة. ومن المهم معرفة الاجراءات الوقائية التي يجب القيام بها من اجل منع ارتداد حمض المعدة الى المريء. كذلك من الضروري التعرف على النصائح التي من شأنها ان تساعد على علاج الحموضة في رمضان نهائياً.

اسباب الحموضة



قبل معرفة كيفية علاج الحموضة في رمضان من المهم التعرف على ابرز الاسباب التي يمكن ان تسببها.

- تناول بعض المأكولات والمشروبات خلال وجبتي الافطار والسحور ومنها المشروبات الغازية، استهلاك الطعام الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الاحماض مثل المخللات او الصلصات الحادة فضلاً عن التوابل والاطعمة المقلية.

- التدخين.

- النوم مباشرة بعد الاكل.

- عدم شرب كمية كافية من الماء في الفترة الفاصلة بين وجبتي الافطار والسحور.

- شرب كمية كبيرة من القهوة والشاي في هذه الفترة.

العلاج

من المهم من اجل التخلص من ارتداء حمض المعدة الى المريء الالتزام ببعض النصائح المهمة.

- تناول اطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات المركبة والالياف ومنها الحبوب الكاملة وخصوصاً خلال فترة السحور.

- الحرص على استهلاك الفاكهة الخضار التي تساهم في تنظيم عملية الهضم وتعزيزها.

- تحضير الاطعمة المشوية في المنزل كبديلة لتلك المقلية الغنية بالدسم والتي يمكن ان تسبب الحموضة.

- من المهم تناول اللحوم من دون دهون ايضاً والافضل عدم قليها والقيام بشوائها.

- من المهم المشي لمدة 30 دقيقة من دون بذل جهد كبير بعد مرور ساعتين على تناول طعام الافطار.

- من الضروري شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء في الفترة الفاصلة بين الوجبتين الاساسيتين.

- يجب الحرص على عدم شرب الماء مباشرة بعد تناول الوجبتين الاساسيتين.

- يجب الابتعاد عن كل ما يمكن ان يسبب الحموضة مثل التوابل والاحماض والمخللات قدر الامكان. كذلك من المهم عدم تناول المأكولات الغنية بالاملاح لأنها يمكن ان تسبب جفاف الجسم وارتفاع مستوى الحمض المعوي.

- يمكن تقسيم وجبة الافطار الى وجبتين من اجل عدم تناول الطعام دفعة واحدة.

- يجب تناول وجبة سحور خفيفة.

- من المهم تناول الطعام ببطئ ومضغه جيداً.

- من الافضل تأخير موعد تناول السحور قدر الامكان فهذا يساهم في الحد من افراز المعدة للحمض.

- ينصح ايضاً بعدم النوم بعد هذه الوجبة مباشرة ومن الافضل الانتظار لنحو ساعتين قبل هذا لأن هذا يمنع حدوث الحرقة ويساعد على الشعور بالارتياح.

وصفات طبيعية



من الممكن علاج الحموضة في رمضان من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية.

الريحان



يعمل على تهدئة المعدة وعلى الحد من افرازها للأحماض ومن المعاناة ومن الغازات والشعور بالغثيان. ولهذا من المفيد مضغ بضعة اوراق منه او اضافتها الى الماء.

الحليب البارد



يحتوي على حمض اللبنيك الذي يساعد على التخلص من هذه المشكلة. ولهذا ينصح بشربه بارداً.

الكمون



يساهم في تعزيز وتحفيز عملية الهضم والحد من ألم المعدة. وللاستفادة منه يجب سحق البذور ومزجها مع كوب من ماء الشرب وتناوله بعد الافطار او السحور.

الزنجبيل



يمكن تناول عصيره ان يساهم في علاج الحموضة في رمضان. كما من المفيد تحضير خلاصة منه وتناولها بعد الافطار او خلال السحور.









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