"الصحة الإماراتية" تطلق حملة "أخذ اللقاحات يجمعنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية فعاليات أسبوع التطعيمات العالمي تحت شعار "أخذ اللقاحات يجمعنا".

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بأهمية التطعيمات ودورها الفعال في القضاء على الأمراض المعدية والمستهدفة بالتطعيمات ورفع نسبة التغطية باللقاحات والتي تستهدف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، لتشجيع جميع أفراد المجتمع على أهمية التطعيم والالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين الذي يمثل أهم المؤشرات لتحقيق لتغطية صحية شاملة ضد أهم الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات.

وتهدف الحملة إلى تعزيز التزام أفراد المجتمع بمواعيد التطعيمات حسب مواعيدها وفق جدول البرنامج الوطني للتحصين بالإضافة لنشر الحقائق عن أهمية اللقاحات وفوائدها لجميع أفراد المجتمع بالتطعيمات لوقايتهم من الأمراض من خلال تأكيد سلامة ومأمونية اللقاحات واتباع أفضل الممارسات العالمية.

وتوظف الوزارة جميع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لبث الرسائل التوعوية المجتمعية وتوفير المحتوى العلمي وتسليط الضوء على خدمات التطعيمات المقدمة في مراكزها الصحية ونشر حقائق علمية عن التطعيمات.

كما تتضمن فعاليات أسبوع التطعيمات العالمي تنظيم ندوة علمية، الخميس، عبر الاتصال المرئي للكوادر الطبية عن أحدث المعلومات والممارسات العالمية .

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 82,161 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,336,224 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 104.51 جرعة لكل 100 شخص.