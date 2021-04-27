شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق هاتفى لتشخيص مرض التوحد لدى الأطفال من عمر 16 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون من الولايات المتحدة تطبيقًا يمكنه تشخيص مرض التوحد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 شهرًا من خلال تتبع حركة العين، عبر استخدام تطبيق الكاميرا الموجودة على جهازى iPad / iPhone لتتبع حركات عين الطفل أثناء مشاهدته مقاطع فيديو خاصة تتضمن الكبار والألعاب، حيث يقوم التطبيق بتحليل أنماط التحديق للتوصل إلى التشخيص.

وقال الباحثون إن الاختبار المستند إلى التطبيق يستغرق عشر دقائق فقط لإكماله، ويمكن بسهولة نشر النهج الجديد فى جراحات الممارس العام أو فى الاختبارات المنزلية، مشيرين إلى أن العلامات الواضحة على التوحد عند الصغار الميل إلى تركيز الانتباه على الأشياء أكثر من الأشخاص، وهى عادة يمكن الكشف عنها من خلال تحليل أنماط النظرة.

وقالت جيرالدين داوسون مؤلفة البحث وأخصائى علم النفس السريرى للأطفال بجامعة ديوك فى نورث كارولينا: "نعلم أن الأطفال المصابين بالتوحد يهتمون بالبيئة بشكل مختلف ولا يهتمون بالناس بنفس القدر، ويمكننا تتبع أنماط نظرة العين عند الأطفال الصغار لتقييم مخاطر التوحد، موضحة أن هذه هى المرة الأولى التى نتمكن فيها من تقديم هذا النوع من التقييم باستخدام الهاتف الذكى أو الجهاز اللوحى فقط".

ولاختبار التطبيق اختبر البروفيسور داوسون وزملاؤه 993 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 16 و38 شهرًا بمتوسط ​​عمر 21 شهرًا، وهى الفترة التى يتم فيها التعرف على التوحد غالبًا عند الأطفال، باستخدام تقنية تتبع العين عبر مشاهدة مقطع فيديو لرجل ينفخ الفقاعات، حيث وجد الفريق أن الأطفال الصغار غير المصابين بالتوحد قاموا بفحص الشاشة بأكملها أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، بينما ركز المصابون بالتوحد نظرهم على جانب اللعبة.



وأضافت داوسون: "نأمل أن توفر هذه التكنولوجيا فى النهاية وصولاً أكبر إلى فحص التوحد، وهو خطوة أولى أساسية للتدخل، ويتمثل هدفنا طويل المدى فى الحصول على تطبيق معتمد جيدًا وسهل الاستخدام يمكن لمقدمى الرعاية تنزيله واستخدامه، إما فى عيادة عادية أو فى المنزل".

علامات وأعراض التوحد

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يعانى الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل فى المهارات الاجتماعية والعاطفية والتواصلية التى عادةً ما تتطور قبل سن الثالثة وتستمر طوال حياة الشخص.

تشمل العلامات المحددة للتوحد ما يلي:

غير قادر على تكرار أو صدى ما يقال لهم

صعوبة التعبير عن الرغبات باستخدام الكلمات أو الحركات

غير قادر على مناقشة مشاعرهم أو مشاعر الآخرين

صعوبة فى التصرفات العاطفية مثل العناق

يفضل أن يكون بمفرده ويتجنب الاتصال بالعين

غير قادر على الإشارة إلى الأشياء أو النظر إلى الأشياء عندما يشير إليها الآخرون