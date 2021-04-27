شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة يحذرون: متغيرات كورونا قد تسبب أعراضا جديدة لا يمكن تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب متغيرات فيروس كورونا أعراضًا جديدة، حيث يعد التعب المفاجئ وانخفاض عدد الصفائح الدموية من بين الأعراض الجديدة لـ لكورونا التى يجب الانتباه إليها.

ويشرح الأطباء الهنود هذه الأعراض الأولية بأنه إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب الشديد، فاختبر نفسك لمرض كورونا، ووفقًا للخبراء الطبيين حسبما ذكر موقع " thehealthsite" ، يعد الإسهال واحمرار العين والطفح الجلدي والإرهاق من الأعراض الجديدة لـ كورونا، لكن صادف الأطباء فى الهند العديد من الحالات التى عانى فيها المرضى المصابون بفيروس كورونا من التعب الشديد مع انخفاض مفاجئ فى عدد الصفائح الدموية تليها الحمى وضيق التنفس، وحذر الخبراء من أن هذه الأعراض الأولية قد تكون خطيرة إذا تم تجاهلها.



لا تتجاهل التعب والارهاق

وأوضح البروفيسور سانتوش كومار، من قسم طب الجهاز التنفسي، بجامعة الملك جورج الطبية (KGMU) لكناو بالهند، أن كل عدوى فيروسية تسبب انخفاضًا فى عدد الصفائح الدموية، لذلك حذر الناس من تجاهل التعب والإرهاق واختبار أنفسهم لـ فيروس كورونا.

واقترح الدكتور فيكرام سينج ، عضو هيئة التدريس في قسم الطب في معهد رام مانوهار لوهيا للعلوم الطبية لكناو، أنه يجب على الشخص إجراء اختبار لفيروس كورونا إذا شعر بالإرهاق والتعب الشديد، فى هذا الوقت من الوباء، ومن بين أعراض الحمى الفيروسية التعب الشديد.

كما سلط الخبراء الطبيون الضوء على الحالات التى لم يستشر فيها المرضى الطبيب، على الرغم من تعرضهم للإرهاق الشديد، ما أدى إلى انخفاض حاد فى عدد الصفائح الدموية، وتدهور الحالة الصحية وحدوث مشاكل في التنفس.

الأعراض الجديدة لـ كورونا يجب الانتباه إليها

اقترح بعض الخبراء أن المتغيرات المزدوجة والثلاثية لفيروس كورونا الموجودة فى الهند لا يمكن اكتشافها عن طريق اختبار RT-PCR بسبب بعض التغييرات فى البنية الجينية، ويُعتقد أن هذا هو سبب حصول العديد من الأشخاص على تقارير RT-PCR سلبية على الرغم من ظهور أعراض فيروس كورونا، ويُعتقد أيضًا أن هذه المتغيرات الجديدة تسبب أعراضًا جديدة.

ويعتبر التهاب الحلق وآلام الجسم والحمى وفقدان الشم والتذوق من الأعراض المعتادة لـ كورونا، لكن قال الدكتور شاندرا ، الطبيب الاستشاري ، فى مركز هيلفيتيا الطبي في دلهي ، إنه بصرف النظر عن هذه الأعراض المعتادة يعاني الأشخاص المصابون بسلالات متحولة لكورونا أيضًا من مجموعة من الأعراض الجديدة تشمل الإسهال وآلام البطن والطفح الجلدى والتهاب الملتحمة وحالة الارتباك وضباب الدماغ وتغير لون أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأزرق ونزيف الأنف والحنجرة.