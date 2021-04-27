شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التهابات الحلق قد تكون مؤشراً على مرض خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت طبيبة روسية: إن الشعور بوجود كتلة في الحلق قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت الطبيبة إيرينا إسكوفا، أن وجود التورم في الحلق يشكل خطرا عندما يتعلق الأمر بعدوى الفيروسات، بحسب سبوتنيك.

وأضافت على سبيل المثال “في الذبحة الصدرية يمكن أن يتسبب الالتهاب بالتقيؤ واحتمالية الاختناق وانسداد في الجهاز التنفسي وهذا أمر خطير”.

وحذرت الاختصاصية من هذه الحالات داعية إلى الاستعانة بالطبيب، حيث يصبح من الصعب تناول الطعام أو شرب الماء وأحيانا التنفس.

مضيفة أنه في حال تضخم الغدة الدرقية يمكن أن تضغط على الأنسجة الرخوة في الحنجرة، ومن الممكن حصول تورم في الحلق بسبب الضغط على جذور الأعصاب.

واختتمت بأن الإحساس بوجود كتلة في الحلق غالبا ما يكون مصحوبا بتوتر عصبي قوي أو إجهاد لفترة طويلة.