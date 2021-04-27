شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تنام شبعان دون الإخلال بخطة إنقاص الوزن.. تناول الزبادى والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المفاهيم الشائعة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل خاصةً مع اقتراب موعد النوم يمكن أن يعرقل رحلة إنقاص الوزن، ولكن وفقًا لنظرية أخرى فإن الذهاب إلى الفراش مع معدة فارغة يمكن أن يفسد خطة إنقاص الوزن، حيث يزعج الجوع نومك ليلًا، لذلك للبقاء على المسار الصحيح وفقدان الوزن بشكل فعال من الأفضل الذهاب إلى النوم وقد تشعر بالشبع وهناك الكثير من خيارات الطعام التى يمكنك تناولها فى وقت متأخر من الليل للحد من جوعك والحصول أيضًا على نوم هادئ، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".





أطعمة خفيفة يمكن تناولها قبل النوم لفقدان الوزن:

1- الزبادى

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين وقليل السعرات الحرارية مما يجعله يمنحك شعورًا بالشبع ويساعد في بناء العضلات حتى أثناء النوم، تشير دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء إلى أن تناول الزبادي ليلًا قبل النوم مباشرة يمكن أن يحفز إنتاج البروتين وهذا يمكن أن يساعد في نمو العضلات وإصلاحها.

2- خبز وزبدة فول سودانى

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر إشباعًا فتناول شريحة أو شريحتين من خبز الحبوب الكاملة مع بعض زبدة الفول السودانى، فهى وجبة غنية بالبروتين، حيث يساعد الفول السوداني في إصلاح العضلات وتجديدها.

3- اللوز

لا يوجد شيء أفضل من تناول حفنة من المكسرات عندما يصيبك الجوع في وقت متأخر من الليل، يحتوي اللوز على سعرات حرارية منخفضة ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية ويمكنه إصلاح العضلات بين عشية وضحاها وزيادة الشبع، كما يمكن أن تقلل من دهون البطن وتساعد أيضًا فى الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم.

4- الموز

يعتقد أن الموز يساهم فى زيادة الوزن، لكنه في الواقع غنى بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك على النوم بهدوء في الليل وحتى المساعدة في إنقاص الوزن، يمكن لمحتوى الألياف الموجود في الموز أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وحتى يحد من رغبتك في تناول الأطعمة السكرية، فهو غنى بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ويساعد عضلاتك على الاسترخاء، كما يمكن للموز المحمل بالمغذيات أن يحسن نوعية النوم ويقلل من التوتر ويخفف من تقلصات العضلات.

5- الجبن القريش

الجبن القريش هى وجبة خفيفة مثالية أخرى قبل النوم لجميع أولئك الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، فهى تمنحك شعورًا بالشبع طوال الليل ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في إصلاح العضلات وتجديدها وتساعد على النوم بشكل أسرع.