بيروت - نادين محمد - الشعور بالعطش والجوع أمر شائع جداً خلال شهر رمضان المبارك، ولهذا من المهم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف الذي يحدث عادةً بسبب قلة تناول السوائل أو تناول كميات كبيرة من الصوديوم أو زيادة الكافيين الناتج عن القهوة أو المشروبات الغازية أو الشاي.

تُطلعك "الجميلة"، على فواكه تمنع العطش في رمضان لمساعدة أجسامنا على الحفاظ على الترطيب، وإبعاد الشعور بالعطش وتقليل حِدَّته.

فواكه تمنع العطش في رمضان وتمنحك الطاقة

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تُوفر الفاكهة السكريات الطبيعية للطاقة والسوائل وبعض الفيتامينات والمعادن، وهو أمر مهم للغاية لتعويض السوائل المفقودة خلال اليوم وبدء اليوم التالي من الصيام بشكل جيد، لذا فإنَّ اتخاذ خيارات صحية يمكن أن يساعدك على التعامل بشكل أفضل مع الصيام، وفيما يأتي، سبع أنواع فواكه تمنع العطش في رمضان، وتعمل على ترطيب جسمك دون شرب الماء فعلياً.



البرتقال

يحتوي البرتقال على 87٪ من الماء، بالإضافة إلى فيتامين سي الذي يحارب الأمراض، ويُنصح بتناول البرتقال كعصير طبيعي أو تناول الفاكهة بعد تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح.

العنب

يُعتبر العنب من أفضل الثمار، ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء ومضادات الأكسدة مثل ريسفيراترول، كما يحتوي على مواد فعاَّلة ومضادات الأكسدة التي لها دور كبير في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويحتوي العنب الأحمر على وجه الخصوص على تركيزات كبيرة من الريسفيراترول التي تساهم في ضبط مستويات الكوليسترول في الجسم.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، ولكنه أيضاً غني بالمياه.

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البطيخ

البطيخ من أكثر الفواكه التي ينصح الصائم بتناولها بين الإفطار والسحور،ويحتوي البطيخ على ألياف قابلة للذوبان تُساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتُعزِّز من صحة وعمل الجسم، والجهاز الهضمي، ويمنع الإمساك، كما يحتوي على أملاح الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ويحتوي على 92٪ من الماء والسكر الذي يُساعد على الشعور بالانتعاش وعدم الشعور بالعطش أثناء الصيام مما يساهم في ترطيب الجسم بشكل فعَّال.

المانجو

تتميز فاكهة المانجو بأنها فاكهة رطبة في شهر رمضان، وتحتوي على نسبة من الألياف، وغنية بالفيتامينات، والأهم أنَّها تمد الجسم بقيمة 135 سعرة حرارية، كما يُقلّل تناول المانجو من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مما يُقلّل بدوره من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويمكنه التحكم في مستويات السكر والكوليسترول وبالتالي فائدته الكبيرة في تقليل الوزن.

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الموز

يُعتبر الموز غذاء منخفض السعرات الحرارية والدهون، ويحتوي على عدد من العناصر المعدنية أبرزها البوتاسيوم الذي يُعتبر من أكثر العناصر المفيدة للجسم، حيث يؤدي نقصه إلى الضعف والأرق مما يزعج نظام ضربات القلب، كما يعمل الموز على تهدئة الأعصاب، ويساعد على تقليل التوتر المصاحب للصيام.

الأفوكادو

تُعد الأفوكادو مليئة بالعناصر الغذائية ومحملة أيضاً بالدهون الصحية والفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تجعلك تشعر بالشبع.

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