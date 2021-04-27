احذر.. تناول بذور دوار الشمس لهذا السبب

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

حذرت طبيبة غدد صماء من تناول بذور دوار الشمس لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية وقد يؤدي لأمراض خطيرة.



وقالت الطبيبة تاتيانا بوشاروفا، خلال لقاء مع قناة "زفيزدات" الروسية، أن "بذور دوار الشمس تحتوي على نسبة عالية من الدهون - أكثر من 50 غرامًا لكل 100 غرام من المنتج - وإذا كنت تعاني من قرحة والتهاب في المعدة وتتناول بذور عباد الشمس بانتظام، فيمكنك إثارة هذه الأمراض". مشيرة إلى أن مثل هذا المحتوى من السعرات الحرارية يشبه لوح الشوكولاتة وسيؤدي فقط إلى زيادة الوزن.

وفي هذا الإطار، نفت الطبيبة أن تناول البذور يسبب التهاب الزائدة الدودية. وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأوصت بتناول البذور حصرياً دون قليها، حيث تتراكم في البذور المقلية مادة مسرطنة، وأيضًا بتناولها بكميات صغيرة، حيث يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف وفيتامينات المجموعة b وa وe والمغنيسيوم.