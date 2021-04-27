هل يساعد فيتامين "د" في علاج الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مجموعة من العلماء الأمريكيين أن فيتامين "د" لا يفيد في علاج الإصابات الشديدة لعدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أجروا دراسة شملت 240 مريضا بفيروس كورونا، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين تلقت الأولى فيتامين D3 بجرعة واحدة 200 ألف وحدة دولية (IU)، الموجودة في زبدة الجوز، وأعطيت المجموعة الثانية دواءً وهمياً، وخضع جميع المرضى للعلاج العادي بالمضادات الحيوية.

ووجدت الدراسة أنه لا توجد حاجة لجرعة كبيرة من فيتامين "د" في حالات كوفيد-19 الشديدة، ومع ذلك، هناك تأثير إيجابي على جسم الإنسان لفيتامين د، كما كتبت "Journal of the American Medical Association".