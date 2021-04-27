سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، لدى البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر سعر الدولار في مصر، في الفترة الأخيرة رغم تذبذب أسعار العملة الأمريكية عالميا، خلال الأسابيع الماضية، مع تأثرها بتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وحزم تحفيز الاقتصاد.

سعر الدولار في مصر

وشهدت التعاملات المصرفية، اليوم الثلاثاء، استقرار سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات العربية، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني، بينما زاد أمام اليورو الأوروبي.

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مستقرا عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 22 بنكا، من بينهم كريدي أجريكول، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، وعودة، ، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

كما ظل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، ثابتا عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تثبيت الفائدة

اتفق خبراء اقتصاد، وفق وكالة رويترز، على أن المركزي المصري سيثبت سعر فائدة ليلة واحدة دون تغيير، وسط ضغوط للمحافظة عليها عند مستويات مرتفعة في ظل صعود أسعار السلع الأولية وفائدة الدولار الأمريكي.

وآخر خفض لسعر الفائدة القياسي كان 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسبتمبر/أيلول الماضيين، بعد تقليصها 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويبلغ سعر إقراض ليلة واحدة حاليا 9.25% وسعر الإيداع 8.25%، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/تموز 2014.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، مقابل 21.67 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.