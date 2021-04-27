شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تنذر بضرورة التقليل من القهوة أو الامتناع عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة مشروب شهير ومفضل لدى العديد من الناس، ومع ذلك يمكن أن يختلف الأشخاص فى حساسيتهم لمادة الكافيين وهو منبه موجود فى القهوة ويؤثر على الجهاز العصبى المركزى، حيث أن هناك علامات تدل على أنه يجب عليك التقليل أو التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين، وفقًا لما ذكره موقع "Mayo Clinic" فإن الإفراط فى تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع وهي مجرد واحدة من سبع علامات تحذيرية جسدية تشير إلى أنك تشرب الكثير القهوة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يحدث لديهم هذه الأعراض بعد تناول فنجان واحد من القهوة مما يدل على أن الجسم حساس حقًا للكافيين والمواد المنبهة، فإذا كان هذا هو الحال فقد يكون من الأفضل التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين أو الامتناع عن تناولها تمامًا.

7 علامات تحذيرية تظهر على الجسم وتنذر بأهمية الابتعاد على تناول القهوة:

1- الصداع

2- سرعة ضربات القلب

3- التوتر

4- الانفعال

5- ارتعاش العضلات

6- الأرق وحدوث اضطرابات فى النوم

7- كثرة التبول أو عدم القدرة على التحكم فى التبول

وينصح بعدم شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة خلال 24 ساعة، وهذا يعادل 400 مجم من الكافيين، ولكن اعتمادًا على نوع القهوة التى تتناولها يمكن أن يختلف محتوى الكافيين، كما يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل والمرضعات التحدث مع أطبائهن حول الحد من استخدام الكافيين إلى أقل من 200 ملغ يوميًا، بما يعادل شرب كوبين من القهوة يوميًا وهذا إذا كنت لا تشرب مشروبًا آخر يحتوى على الكافيين مثل الشاى.

وقد يتسبب الاستخدام المفرط للكافيين فى حدوث آثار جانبية غير سارة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، فقد يؤدى خلط الكافيين مع هذا النوع من الأدوية مثل تلك التى تستخدم لعلاج الاحتقان إلى زيادة خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.