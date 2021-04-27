أسباب تمنع الحامل من صيام رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً - ترغب المرأة الحامل في صيام شهر رمضان المبارك؛ أملاً في أن يسهل الله ولادتها وأن تتم بدون مشاكل، إلا أن الصيام والانقطاع عن الطعام والشراب لفترة طويلة قد يعرضها لبعض الأضرار الخطيرة، خاصةً إذا كانت تعاني من مشكلة صحية مزمنة، ولذلك يفضل استشارة الطبيب المختص؛ لمعرفة إمكانية الصيام من عدمه...ومن أجل الخليج 365 وطفلك رمضان كان لقاؤنا والدكتور عبد الرحمن المليجي، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، للشرح والتوضيح.

حالات تمنع صيام الحامل في رمضان

حالات مرضية كثيرة تمنع صيام الحامل

الأشهر الأولى من الحمل

تعاني المرأة من الضعف الشديد وانخفاض في ضغط الدم والقيء المتكرر في الأشهر الأولى من الحمل، والانقطاع عن الطعام والشراب لفترات طويلة قد يعرضها لخطر الإصابة بالهبوط والإعياء؛ نتيجة استهلاك الطاقة المختزنة في الجسم.

القيء المستمر

يُمنع صيام الحامل مع القيء المستمر

تعاني بعض السيدات من القيء في مراحل متقدمة من الحمل، والامتناع عن تناول السوائل لأكثر من 15 ساعة، قد يعرضها لخطر الجفاف، والذي يصاحبه التعب العام، والإعياء، وتشويش الرؤية.

ارتفاع نسبة الأملاح

قد تُظْهِر نتائج التحاليل التي تجريها المرأة خلال مراحل الحمل المختلفة، زيادة في نسبة الأملاح أو وجود صديد بولي، وفي تلك الحالة تحتاج المرأة لشرب الكثير من المياه على مدار اليوم.

انخفاض وزن الجنين

يُمنع صيام الحامل ..لأنها تحتاج إلى تناول الطعام والشراب على فترات متقطعة

قد تواجه بعض السيدات مشكلة في عدم وصول الدماء التي تحمل الغذاء للجنين، وفي تلك الحالة تحتاج إلى تناول الطعام والشراب على فترات متقطعة على مدار اليوم، فضلًا عن الأدوية التي تزيد من سيولة الدماء؛ لتوصيل الغذاء عبر المشيمة.

ارتفاع ضغط الدم

من المضاعفات التي عادةً ما تحدث في الثلث الأخير من الحمل، فإذا كانت المرأة تعاني من هذه المشكلة، يحظر عليها صيام رمضان؛ لأن حالتها الصحية تستدعي تناول جرعات محددة من الأدوية على مدار اليوم.

سكري الحمل

إذا كانت المرأة تعاني من سكري الحمل، لا يمكنها التوقف عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، كما أن حالتها الصحية تستدعي تناول جرعات محددة من الأدوية؛ لضبط نسبة الجلوكوز بالدم.

الحمل بتوأم

الحمل بتوأم يمنع صيام الحامل

تحتاج المرأة الحامل في توأم إلى تغذية مضاعفة؛ لكي تتمكن من الحفاظ على سلامة طفليها، وبالتالي يحظر عليها صيام شهر رمضان في هذه الحالة، خاصةً أنها معرضة بشكل أكبر لحدوث الإجهاض والولادة المبكرة.

تسمم الحمل

يحظر على المرأة الحامل صيام شهر رمضان في حالة الإصابة بتسمم الحمل، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن؛ نتيجة احتباس السوائل والأملاح بالجسم، مع ارتفاع نسبة الزلال في البول.

حالات فقر الدم وارتفاع ضغط الدم

امتناع صيام الحامل..حالة ارتفاع ضغط الدم

هي حالات صحية خطيرة على الحامل، تتطلب نظاماً غذائياً معيناً، يجب على الحامل اتباعه، وربما تناول فيتامينات وأدوية معينة، وبالتأكيد يجب الامتناع عن الصيام.

مشاكل في الكبد أو القلب

إذا كنتِ تعانين من مشاكل في الكبد، أو لديكِ تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض القلب والجلطات، فعليكِ الابتعاد عن الصيام؛ لأن المضاعفات ستكون خطيرة على صحتك.

نصائح ضرورية للمرأة الحامل في رمضان

على الحامل عند الصيام: الابتعاد عن الحلويات وتجنب المشروبات المحلاة