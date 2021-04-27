مخاطر السمنة الزائدة على الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً -

إذا كنتِ مقبلة على حمل جديد، عليكِ أن تحاولي إنقاص وزنك قبل هذه الخطوة، حيث إن السمنة لها تأثير كبير على حملك وصحتك وصحة الجنين ، لمزيد من التفاصيل؛ كان لقاؤنا مع الدكتورة هنادي عبد الفتاح أخصائية التغذية للشرح والتوضيح

إذا كانت المرأة سمينة أو تشكو من وزن زائد فالأفضل ألا تكسب أكثر من 10 كيلوغرامات خلال فترة الحمل

وإذا كانت المرأة نحيفة بدرجة كبيرة ومفرطة، فيجب أن تهتم بتناول الوجبات وزيادة الحصص الغذائيَّة؛ بهدف زيادة الوزن قبل الحمل

برامج الحمية الغذائيَّة قد تضرُّ بالمرأة إذا كانت عشوائيَّة، وقد تجهل المرأة أنَّها حامل في الأسابيع الأولى، ما يعرضها لخسارة عناصر غذائيَّة مهمَّة وضروريَّة لها ولنمو الجنين

الوزن الصحي للمرأة والطفل يعتمد بشكل رئيس على الوجبات والأصناف الغذائيَّة التي تتناولها الحامل أثناء فترة حملها

الأشهر الثلاثة الأخيرة..تكون الزيادة بمعدل كيلوغرامين كل شهر، وبمجموع 6 كيلوغرامات خلال ثلاثة الأشهر

الشهر السادس..يزيد الوزن بمعدل كيلوغرامين، ويصل حجم زيادة وزنها في نهاية الشهر إلى 5.5 كيلوغرام

الشهر الخامس..يزيد وزن المرأة بمعدل كيلوغرام واحد، وتكون زيادة وزن الحامل بمجموع 3 كيلوغرامات تقريباً عند نهاية هذا الشهر، مقارنة بوزنها قبل الحمل

الشهر الرابع..تبدأ المرأة في زيادة الوزن بمعدل نصف كيلوغرام تقريباً خلال هذا الشهر، أي يزيد وزنها بعد الشهر الرابع بمقدار 2.5 كيلوغرام

الأشهر الثلاثة الأولى..يزيد وزن المرأة كيلوغرامين، ويفضل عدم اكتساب أكثر من 3 كيلوغرامات

بداية هذا الأمر بيد الله، لكن بالفعل السمنة يمكن أن تؤثر على خصوبة الحمل وفرصه، حيث إن السمنة يمكن أن تسبب مشاكل في التبويض

وأيضاً في حالة إذا كانتِ الحامل مقبلة على إجراء تجربة حمل الأنابيب، فكلما زاد الوزن؛ أثّر ذلك على نجاح حدوث الحمل

السمنة أثناء الحمل تزيد من خطر حدوث مضاعفات مختلفة؛ فالمرأة البدينة أكثر عرضة للإصابة بداء السكري خلال فترة الحمل عن المرأة التي يكون وزنها طبيعياً أثناء الحمل

تسمم الحمل: المرأة البدينة تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة البروتين بالبول أثناء الحمل بعد مرور 20 أسبوعاً من الحمل، وهو ما يعرف بتسمم الحمل

المرأة البدينة تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية أثناء الحمل، وأيضاً بالعدوى بعد الولادة، سواء ولد الطفل قيصرياً أو طبيعياً

المرأة البدينة تكون أكثر عرضة لحدوث جلطات داخل الأوعية الدموية، وعدم القدرة على التنفس أثناء النوم، وربما تكون معرضة أكثر لاضطرابات النوم الخطيرة

تأخر موعد الولادة: فالسمنة تزيد من احتمالية تأخر موعد الولادة المحدد أو المتوقع

حدوث مشاكل بالولادة: السمنة أثناء الحمل تزيد من احتمالية الولادة القيصرية، وأيضاً تزيد من خطر مضاعفاتها، مثل تأخر التئام الجرح، وحدوث التهاب بالجرح

كما تقل فرصة ولادتها ولادة طبيعية في الحمل الثاني، إذا كانت ولادتها الأولى قيصرية

حيث إنه من المعروف أن المرأة التي تكون ولادتها الأولى قيصرية، يمكن أن تكون ولادتها الثانية طبيعية، ولكن هذه الاحتمالية تقل مع المرأة البدينة